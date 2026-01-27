Netflix: acaba de estrenar la película que todos esperaban y ha sido elegida una de las mejores del año

La película se centra en la juventud de Miguel de Cervantes, el autor de Don Quijote de la Mancha, y explora uno de los períodos menos retratados, y más determinantes, de su vida. Lejos de ofrecer un biopic clásico, Amenábar construye un relato emotivo e inspirador que combina aventura, drama y reflexión sobre la libertad, el deseo y el poder transformador de la ficción.

Con una duración de 2 horas y 14 minutos, El cautivo destaca por su cuidada ambientación, su tono intimista y una mirada humana sobre el hombre detrás del mito. La crítica internacional ha valorado su sensibilidad y ambición, y en España fue reconocida con 7 nominaciones a los premios Goya, consolidando su relevancia cultural.