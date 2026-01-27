Netflix: acaba de estrenar la película que todos esperaban y ha sido elegida una de las mejores del año

El cautivo es una de las grandes apuestas recientes de Netflix dentro de su catálogo de series y películas de época. Dirigida y escrita por Alejandro Amenábar, esta coproducción entre Italia y España se estrenó el 24 de enero de 2026 y ya se perfila como una de las obras más ambiciosas del cine histórico en habla hispana.
La película se centra en la juventud de Miguel de Cervantes, el autor de Don Quijote de la Mancha, y explora uno de los períodos menos retratados, y más determinantes, de su vida. Lejos de ofrecer un biopic clásico, Amenábar construye un relato emotivo e inspirador que combina aventura, drama y reflexión sobre la libertad, el deseo y el poder transformador de la ficción.
Con una duración de 2 horas y 14 minutos, El cautivo destaca por su cuidada ambientación, su tono intimista y una mirada humana sobre el hombre detrás del mito. La crítica internacional ha valorado su sensibilidad y ambición, y en España fue reconocida con 7 nominaciones a los premios Goya, consolidando su relevancia cultural.
Disponible en Netflix, El cautivo es una propuesta ideal para quienes disfrutan de series y películas históricas con profundidad emocional y una mirada diferente sobre figuras clave de la literatura universal como Miguel de Cervantes.
Netflix: de qué trata la película El cautivo
La historia de El cautivo está ambientada en Argelia, en 1575. “El joven preso Miguel de Cervantes recurre a su ingenio y habilidades narrativas para sobrevivir al cautiverio y planear un escape arriesgado”, versa la sinopsis oficial.
En 1575, el joven soldado Miguel de Cervantes es capturado en alta mar por corsarios berberiscos y llevado a Argel como rehén. Consciente de que le espera una muerte cruel si su familia no paga pronto su rescate, encuentra refugio en su pasión por contar historias.
Reparto de El cautivo, película de Netflix
- Julio Peña Fernández (Miguel)
- Alessandro Borghi (Hasán Bajá)
- Miguel Rellán (Antonio de Sosa)
- Fernando Tejero (Blanco de Paz)
- Luis Callejo (Dorador)
- José Manuel Poga (Diego Castañeda)
- Roberto Álamo (Abderramán)
- Albert Salazar (Beltrán)
- Juanma Muniagurria (Aguilar)
- César Sarachu (Friar Juan Gil)
Dónde ver la película El cautivo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El cautivo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El cautivo no está disponible en Netflix.
- España: la película El cautivo se puede ver en Netflix.