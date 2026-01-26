El catálogo de series y películas de Netflix se destaca por tener una gran variedad de opciones para todos los gustos. Con una historia cargada de misterio y mucho terror, una serie escala y se posiciona como una de las más vistas del género dentro de la plataforma, con tan solo 8 capítulos y un relato no apto para menores de edad: Slasher.
Tiene 8 capítulos y es una de las mejores historias de terror de Netflix
Esta serie aparece como una de las historias imperdibles y más vistas del género dentro del catálogo de Netflix
Las producciones estadounidenses arrasan constantemente en el catálogo de series y películas de Netflix, sin importar el género de la oferta, termina transformándose en un verdadero éxito mundial. En esta ocasión, esta serie arrasa con un relato que muchos aseguran que despertará cada uno de tus miedos, ve la mano de una historia muy corta e intensa.
De acuerdo a lo disponible en el catálogo de Netflix, esta serie tan solo cuenta con una temporada de 8 capítulos, pero la realidad es que el relato en si está compuesto por un total de 5 temporadas. Aún así estamos hablando de una oferta que cuenta con una gran crítica por parte de los sitios especializados, y una mejor recepción por parte de los suscriptores de la plataforma.
Es importante remarcar que esta serie no es apta para menores de edad, y, es que Netflix considera que la presencia de violencia, sexo, lenguaje inapropiado, violencia sexual, suicidio, hacen que la historia no sea recomendada para los suscriptores que tienen menos de 16 años. Sin importar el tiempo el que lleva disponible esta oferta en la plataforma, ha resurgido y se posiciona como una de las principales historias del género de terror.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2016, y desde entonces, aparece como una de las opciones del género de terror más buscadas en la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Slasher
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta gran serie de terror, Slasher centra su historia en: "En esta antología de terror, unos asesinos en serie recrean masacres a su paso mientras sus próximas víctimas luchan por mantenerse con vida".
A pesar de no ser ni la serie más nueva, o estar completa, es una de las más vistas de Netflix en la actualidad.
Reparto de Slasher, la serie de Netflix
- Katie McGrath como Sarah Bennett
- Brandon Jay McLaren como Dylan Bennett
- Steve Byers como Cam Henry
- Patrick Garrow como Tom Winston
- Dean McDermott como Iain Vaughn
- Christopher Jacot como Robin Turner
- Mary Walsh como Verna McBride
Dónde ver la serie Slasher, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Slasher se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Slasher se puede ver en Netflix.
- España: Slasher se puede ver en Netflix.