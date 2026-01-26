Tiene 8 capítulos y es una de las mejores historias de terror de Netflix

Es importante remarcar que esta serie no es apta para menores de edad, y, es que Netflix considera que la presencia de violencia, sexo, lenguaje inapropiado, violencia sexual, suicidio, hacen que la historia no sea recomendada para los suscriptores que tienen menos de 16 años. Sin importar el tiempo el que lleva disponible esta oferta en la plataforma, ha resurgido y se posiciona como una de las principales historias del género de terror.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2016, y desde entonces, aparece como una de las opciones del género de terror más buscadas en la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Slasher

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta gran serie de terror, Slasher centra su historia en: "En esta antología de terror, unos asesinos en serie recrean masacres a su paso mientras sus próximas víctimas luchan por mantenerse con vida".

A pesar de no ser ni la serie más nueva, o estar completa, es una de las más vistas de Netflix en la actualidad.

Reparto de Slasher, la serie de Netflix

Katie McGrath como Sarah Bennett

Brandon Jay McLaren como Dylan Bennett

Steve Byers como Cam Henry

Patrick Garrow como Tom Winston

Dean McDermott como Iain Vaughn

Christopher Jacot como Robin Turner

Mary Walsh como Verna McBride

Dónde ver la serie Slasher, según la zona geográfica