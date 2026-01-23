Inicio Series y películas Netflix
Series y películas

Está en Netflix, tiene más de 30 capítulos y es considerado un ícono de la plataforma

Esta serie se convirtió en una de las mejores historias basadas en obras literarias de Netflix, con grandes valoraciones

Facundo Mezzabotta
Por Facundo Mezzabotta [email protected]
Está en Netflix, tiene más de 30 capítulos y es considerado un ícono de la plataforma

Está en Netflix, tiene más de 30 capítulos y es considerado un ícono de la plataforma

Netflix tiene un catálogo de series y películas cargado de historias pensadas para todos los gustos variados de los suscriptores. De la mano de una historia de suspenso y misterio, que surge desde una de las novelas literarias más conocidas del mundo, una serie no para de sumar reproducciones, con enormes críticas y más de 30 capítulos en total: The Sinner.

Las ofertas de producción estadounidense que llegan al catálogo de series y películas de Netflix se convierten en un éxito mundial casi de manera instantánea, y algunas hasta quedan como íconos dentro de la plataforma. Esta serie lleva tiempo dentro de la plataforma, y entre la cantidad de reproducciones, además de las valoraciones de la crítica, es considerada como un ícono para los suscriptores.

the sinner 2

Esta serie logró marcar un precedente dentro del género policial y de suspenso en Netflix, ya que fue de las primeras en cambiar la mirada del protagonismo del relato: ya no es solo quién lo hizo, sino el porqué lo hizo. A pesar de ser del género que más ofertas suele sumar al catálogo de series y películas, y que lleva casi 10 años desde su estreno, para la plataforma es considerada como una referente.

Estamos hablando de una serie que tiene un total de 32 capítulos divididos a lo largo de 4 temporadas, cuya primera parte tiene una base literaria, basada en una reconocida novela. Cada vez que fue estrenándose una nueva parte en el catálogo de series y películas de Netflix, la oferta yankee se posicionó entre una de las opciones más vistas de la plataforma.

La serie se sumó al catálogo de series y películas de Netflix en 2017, y desde entonces es una de las ofertas icónicas e innegables de la plataforma de streaming.

Embed - The Sinner | Tráiler en Español (Netflix) #Netflix #TheSinner #SerieAdictos #trailerespañol

De qué trata The Sinner, serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie basada en una reconocida novela, The Sinner centra su historia en: "En un pequeño pueblo de Nueva York, un atormentado detective busca resolver crímenes escalofriantes mientras libra una batalla contra sus propios demonios".

Con 4 temporadas y un elenco innegable, esta serie ha sabido posicionarse como un ícono de Netflix entre tanta oferta de series y películas del género de misterio.

the sinner 1

Reparto de la serie de Netflix, The Sinner

  • Bill Pullman como Harry Ambrose
  • Jessica Biel como Cora Tannetti
  • Christopher Abbott como Mason Tannetti
  • Dohn Norwood como Dan Leroy
  • Abby Miller como Caitlin Sullivan
  • Joanna Adler como Anne Farmer
  • Carrie Coon como Vera Walker
  • Natalie Paul como Heather Novack
  • Hannah Gross como Marin Calhoun

Dónde ver la serie The Sinner, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie The Sinner se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie The Sinner se puede ver en Netflix.
  • España: la serie The Sinner se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar