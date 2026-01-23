Está en Netflix, tiene más de 30 capítulos y es considerado un ícono de la plataforma

Estamos hablando de una serie que tiene un total de 32 capítulos divididos a lo largo de 4 temporadas, cuya primera parte tiene una base literaria, basada en una reconocida novela. Cada vez que fue estrenándose una nueva parte en el catálogo de series y películas de Netflix, la oferta yankee se posicionó entre una de las opciones más vistas de la plataforma.

La serie se sumó al catálogo de series y películas de Netflix en 2017, y desde entonces es una de las ofertas icónicas e innegables de la plataforma de streaming.

De qué trata The Sinner, serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie basada en una reconocida novela, The Sinner centra su historia en: "En un pequeño pueblo de Nueva York, un atormentado detective busca resolver crímenes escalofriantes mientras libra una batalla contra sus propios demonios".

Con 4 temporadas y un elenco innegable, esta serie ha sabido posicionarse como un ícono de Netflix entre tanta oferta de series y películas del género de misterio.

Reparto de la serie de Netflix, The Sinner

Bill Pullman como Harry Ambrose

Jessica Biel como Cora Tannetti

Christopher Abbott como Mason Tannetti

Dohn Norwood como Dan Leroy

Abby Miller como Caitlin Sullivan

Joanna Adler como Anne Farmer

Carrie Coon como Vera Walker

Natalie Paul como Heather Novack

Hannah Gross como Marin Calhoun

