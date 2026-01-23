Netflix tiene un catálogo de series y películas cargado de historias pensadas para todos los gustos variados de los suscriptores. De la mano de una historia de suspenso y misterio, que surge desde una de las novelas literarias más conocidas del mundo, una serie no para de sumar reproducciones, con enormes críticas y más de 30 capítulos en total: The Sinner.
Está en Netflix, tiene más de 30 capítulos y es considerado un ícono de la plataforma
Esta serie se convirtió en una de las mejores historias basadas en obras literarias de Netflix, con grandes valoraciones
Las ofertas de producción estadounidense que llegan al catálogo de series y películas de Netflix se convierten en un éxito mundial casi de manera instantánea, y algunas hasta quedan como íconos dentro de la plataforma. Esta serie lleva tiempo dentro de la plataforma, y entre la cantidad de reproducciones, además de las valoraciones de la crítica, es considerada como un ícono para los suscriptores.
Esta serie logró marcar un precedente dentro del género policial y de suspenso en Netflix, ya que fue de las primeras en cambiar la mirada del protagonismo del relato: ya no es solo quién lo hizo, sino el porqué lo hizo. A pesar de ser del género que más ofertas suele sumar al catálogo de series y películas, y que lleva casi 10 años desde su estreno, para la plataforma es considerada como una referente.
Estamos hablando de una serie que tiene un total de 32 capítulos divididos a lo largo de 4 temporadas, cuya primera parte tiene una base literaria, basada en una reconocida novela. Cada vez que fue estrenándose una nueva parte en el catálogo de series y películas de Netflix, la oferta yankee se posicionó entre una de las opciones más vistas de la plataforma.
La serie se sumó al catálogo de series y películas de Netflix en 2017, y desde entonces es una de las ofertas icónicas e innegables de la plataforma de streaming.
De qué trata The Sinner, serie de Netflix
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie basada en una reconocida novela, The Sinner centra su historia en: "En un pequeño pueblo de Nueva York, un atormentado detective busca resolver crímenes escalofriantes mientras libra una batalla contra sus propios demonios".
Con 4 temporadas y un elenco innegable, esta serie ha sabido posicionarse como un ícono de Netflix entre tanta oferta de series y películas del género de misterio.
Reparto de la serie de Netflix, The Sinner
- Bill Pullman como Harry Ambrose
- Jessica Biel como Cora Tannetti
- Christopher Abbott como Mason Tannetti
- Dohn Norwood como Dan Leroy
- Abby Miller como Caitlin Sullivan
- Joanna Adler como Anne Farmer
- Carrie Coon como Vera Walker
- Natalie Paul como Heather Novack
- Hannah Gross como Marin Calhoun
Dónde ver la serie The Sinner, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie The Sinner se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The Sinner se puede ver en Netflix.
- España: la serie The Sinner se puede ver en Netflix.