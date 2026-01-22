Para adentrarse en una historia subida de tono con pasajes de alto misterio y mucho suspenso, todo suscriptor no debería dejar la oportunidad de elegir en Netflix la película Rebeca, una producción de 2020 que es realmente muy buena.
Netflix mata el aburrimiento con una película más que entretenida
Todos los usuarios de Netflix deberían darle una oportunidad a esta película británica, con un reparto espectacular
Esta película de mucho suspenso, que emana calor con algunas escenas y es bastante recomendada por los que tuvieron la suerte de verla, es de origen británico y perfecta también para los que aman los relatos de romance.
Dirigida por Ben Wheatley y protagonizada por Lily James y Armie Hammer, está imperdible película está basada en la novela Rebeca de 1938 de Daphne du Maurier.
Con una duración de 2 horas y 3 minutos, esta entretenida propuesta de Netflix, que supo ubicarse, entre todas las series y películas de la plataforma, bien arriba entre las más vistas, está disponible en el catálogo desde finales de octubre de 2020.
Netflix: de qué trata la película Rebeca
La propuesta de Netflix gira en torno a una historia escalofriante y bastante picante, que posiciona en el centro de la escena a la segunda señora de Winter (Lily James), que contrajo matrimonio con Maxim de Winter (Armie Hammer). Ambos transitan sus primeros momentos de casados en la mansión del viudo rico, cuya primera esposa, Rebeca, falleció en un misterioso accidente de barco. En ese nuevo hogar, la nueva señora de Winter se las tendrá que ver con una ama de llaves muy escalofriante y con el alma de Rebeca, cuyo legado aún está presente en la casa a pesar de su muerte.
Reparto de Rebeca, película de Netflix
- Lily James (la segunda Sra. de Winter)
- Armie Hammer (Maxim de Winter)
- Kristin Scott Thomas (Sra. Danvers)
- Keeley Hawes (Beatrice Lacy)
- Ann Dowd (señora Van Hopper)
- Sam Riley (Jack Favell)
- Tom Goodman-Hill (Frank Crawley)
Tráiler de Rebeca, película de Netflix
Dónde ver la película Rebeca, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Rebeca se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Rebecca se puede ver en Netflix.
- España: la película Rebeca se puede ver en Netflix.