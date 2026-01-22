Netflix mata el aburrimiento con una película más que entretenida

Con una duración de 2 horas y 3 minutos, esta entretenida propuesta de Netflix, que supo ubicarse, entre todas las series y películas de la plataforma, bien arriba entre las más vistas, está disponible en el catálogo desde finales de octubre de 2020.

netflix-pelicula-rebeca

Netflix: de qué trata la película Rebeca

La propuesta de Netflix gira en torno a una historia escalofriante y bastante picante, que posiciona en el centro de la escena a la segunda señora de Winter (Lily James), que contrajo matrimonio con Maxim de Winter (Armie Hammer). Ambos transitan sus primeros momentos de casados en la mansión del viudo rico, cuya primera esposa, Rebeca, falleció en un misterioso accidente de barco. En ese nuevo hogar, la nueva señora de Winter se las tendrá que ver con una ama de llaves muy escalofriante y con el alma de Rebeca, cuyo legado aún está presente en la casa a pesar de su muerte.

netflix-pelicula-rebeca1

Reparto de Rebeca, película de Netflix

Lily James (la segunda Sra. de Winter)

Armie Hammer (Maxim de Winter)

Kristin Scott Thomas (Sra. Danvers)

Keeley Hawes (Beatrice Lacy)

Ann Dowd (señora Van Hopper)

Sam Riley (Jack Favell)

Tom Goodman-Hill (Frank Crawley)

Tráiler de Rebeca, película de Netflix

Embed - Rebeca | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película Rebeca, según la zona geográfica