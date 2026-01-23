Un chofer de Uber se enfrentó con 3 ladrones a cuchillazos

En el momento en que el viaje se puso en marcha, los pasajeros revelaron sus verdaderas intenciones. Uno de los hombres que viajaba atrás sujetó fuertemente a la víctima por el cuello para inmovilizarla contra el respaldo.

Simultáneamente, el cómplice que viajaba en la parte delantera extrajo un cuchillo tipo cortapluma. El agresor apoyó el arma blanca sobre el cuello del conductor mientras le exigía la entrega de sus pertenencias y las llaves.

El chofer inició un forcejeo desesperado. En medio de la lucha dentro del vehículo, el trabajador logró despojar al delincuente del cuchillo que portaba.

La situación escaló cuando la víctima, tras controlar el arma, comenzó a propinarle puñaladas al asaltante. El enfrentamiento obligó a los tres sospechosos a bajar del automóvil.

El auto quedó con manchas hemáticas, como puede verse en el siguiente video (crédito: Matías Pascualetti):

Embed - Un chofer de Uber se defendió de un robo y así quedó el auto

Tras bajar del coche, dos de los involucrados emprendieron la fuga a pie por calle Corrientes con dirección hacia el norte. Por su parte, el sujeto que resultó herido durante el robo frustrado escapó por calle Lemos hacia el sur.

Personal policial que patrullaba la zona de calles Irusta y T. Sosa fue alertado por dos transeúntes. Los testigos informaron que en las inmediaciones de Furlotti y Lemos una persona acababa de sufrir un asalto.

Atraparon a uno de los asaltantes

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a G., quien relató los pormenores del intento de robo y el forcejeo. Con la descripción de los autores, los uniformados iniciaron un patrullaje en procura de los sospechosos por las inmediaciones.

Minutos más tarde, la guardia del Hospital Diego Paroissien emitió una alerta a las autoridades. Un hombre con heridas de arma blanca había ingresado a la guardia de emergencias del nosocomio para recibir asistencia.

El herido fue identificado como Marcos Barroso, quien coincidía con la descripción del autor del robo. Ante esta situación, se dispuso una consigna policial permanente en el hospital para custodiar al sospechoso herido.

El caso quedó bajo la órbita del Dr. Sergio Serrano, de la Oficina Fiscal de Maipú. El magistrado ordenó que se realice la constatación de domicilio de la víctima y se programen las medidas judiciales pendientes para el proceso.

Asimismo, se dispuso que el chofer radique la denuncia formal durante las primeras horas de la mañana. El autor del hecho permanece a disposición de la Justicia mientras se recupera de las lesiones sufridas durante el enfrentamiento.

En la escena del hecho trabajaron diversas unidades especializadas para recolectar evidencia. Se desplazó al lugar personal de la Policía Científica, la Unidad de Investigaciones (UID) y el cuerpo de canes para el rastrillaje.

policía de Mendoza movil policial.jpg

Los peritos trabajaron sobre el vehículo utilizado para el servicio de Uber en busca de huellas dactilares y rastros hemáticos. Estas pruebas serán fundamentales para determinar la mecánica exacta del hecho y la responsabilidad de Barroso.

La investigación continúa abierta para dar con el paradero de los otros dos cómplices que huyeron hacia el norte. Las autoridades analizan cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la ruta de escape de los delincuentes.