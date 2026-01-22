Un penitenciario fue detenido este jueves cuando intentaba ingresar 374,4 gramos de marihuana en una mochila al Complejo de Alojamiento Permanente de San Rafael.
Detuvieron a un penitenciario cuando intentaba meter casi 400 gramos de marihuana a una cárcel
Ocurrió en el Complejo de Alojamiento Permanente de San Rafael. Analizan si otros guardias fueron cómplices
Ahora, los investigadores analizan si hubo connivencia en el sector donde se realizan los controles de la pertenencias de los efectivos que ingresan a trabajar, según confirmaron desde el Ministerio de Seguridad.
El hallazgo se produjo en el espacio en donde el personal de Seguridad Interna deja sus cosas.
Al llegar a ese sector, personal especializado detectó en una mochila, 3 envoltorios con una sustancia de origen vegetal y dinero en efectivo, pertenecientes a un agente.
Ante esta situación, el área de sustancias prohibidas del Servicio Penitenciario realizó los procedimientos pertinentes y confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 374,4 gramos.
En este sentido, se dio aviso a la Justicia quien ordenó la detención del efectivo y solicitó información sobre los sectores por donde había ingresado el efectivo, para determinar si hubo más personas involucradas.
Control en las cárceles de Mendoza
Desde el 1 de abril, se viene implementando en la provincia, un Sistema Único de Ingreso en las unidades penitenciarias de Mendoza, destinado a reforzar los controles y mejorar la detección de drogas y elementos prohibidos.
Esa tecnología viene fortaleciendo y perfeccionando los protocolos de los controles de ingreso en establecimientos penales de categoría A y B, tanto para docentes, profesionales y personal penitenciario, como así también a visitantes de personas privadas de libertad.