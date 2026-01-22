Detuvieron a un penitenciario cuando intentaba meter casi 400 gramos de marihuana a una cárcel

Labradoras perros Servicio Penitenciario Encontraron marihuana en la mochila de un penitenciario. Foto ilustrativa. Foto: Gobierno de Mendoza

Al llegar a ese sector, personal especializado detectó en una mochila, 3 envoltorios con una sustancia de origen vegetal y dinero en efectivo, pertenecientes a un agente.

Ante esta situación, el área de sustancias prohibidas del Servicio Penitenciario realizó los procedimientos pertinentes y confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 374,4 gramos.

En este sentido, se dio aviso a la Justicia quien ordenó la detención del efectivo y solicitó información sobre los sectores por donde había ingresado el efectivo, para determinar si hubo más personas involucradas.

Control en las cárceles de Mendoza

Desde el 1 de abril, se viene implementando en la provincia, un Sistema Único de Ingreso en las unidades penitenciarias de Mendoza, destinado a reforzar los controles y mejorar la detección de drogas y elementos prohibidos.

Esa tecnología viene fortaleciendo y perfeccionando los protocolos de los controles de ingreso en establecimientos penales de categoría A y B, tanto para docentes, profesionales y personal penitenciario, como así también a visitantes de personas privadas de libertad.