Un hombre fue condenado a la pena de seis meses de prisión condicional por abuso sexual sobre una mujer en un comercio de la localidad de Apolinario Saravia, en Salta. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad y causo mucha indignación por el comportamiento del sujeto.
Abuso sexual captado por las cámaras de seguridad: hombre fue a comprar y se aprovechó de la vendedora
El video proporcionado por las cámaras de seguridad fue clave para los investigadores, en un caso de abuso sexual que es indignante
De acuerdo a la información del Ministerio Público Fiscal (MPF), el ataque ocurrió el 4 de septiembre en un local de las calles Güemes y Alberdi de Salta, donde la víctima atendía a los clientes hasta que el implicado ingresó al lugar, preguntó el precio de un artículo y, al ubicarse detrás de la empleada, la tocó sin su consentimiento.
Abuso sexual y las cámaras de seguridad
El involucrado compró el producto y se retiró del inmueble, al tiempo que la dueña ofreció las imágenes de las cámaras de seguridad, material que resultó clave para la investigación a raíz de que se corroboró el contacto indebido y la reacción de la damnificada.
Durante el juicio abreviado en Salta, el hombre reconoció su responsabilidad tras la incorporación de diversos testimonios, informes psicológicos y otro material de interés para la investigación, motivo por el que fue declarado penalmente responsable del delito de abuso sexual simple.
En este contexto, el juez de Garantías Héctor Sebastián Guzmán impuso la pena de seis meses de prisión condicional, junto con reglas de conducta.