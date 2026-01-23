Abuso sexual captado por las cámaras de seguridad: hombre fue a comprar y se aprovechó de la vendedora

De acuerdo a la información del Ministerio Público Fiscal (MPF), el ataque ocurrió el 4 de septiembre en un local de las calles Güemes y Alberdi de Salta, donde la víctima atendía a los clientes hasta que el implicado ingresó al lugar, preguntó el precio de un artículo y, al ubicarse detrás de la empleada, la tocó sin su consentimiento.

Abuso sexual y las cámaras de seguridad

El involucrado compró el producto y se retiró del inmueble, al tiempo que la dueña ofreció las imágenes de las cámaras de seguridad, material que resultó clave para la investigación a raíz de que se corroboró el contacto indebido y la reacción de la damnificada.