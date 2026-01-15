Julio Iglesias fue acusado de abuso sexual y trata de personas por dos exempleadas

En la conferencia, Ríos Cisnero también reveló que tras la fuerte repercusión que tuvo la denuncia de Laura y Rebeca (nombres ficticios de las víctimas), la organización “ha sido contactada por otras mujeres que alegan haber sido trabajadoras del denunciado”.

Según el sitio, pagina12.com.ar, Laura y Rebeca, una extrabajadora del servicio doméstico y otra exfisioterapeuta del cantante, presentaron la denuncia ante la justicia española el pasado 5 de enero, pero trascendió recién este martes 13 de enero a través de una publicación en conjunto de los medios internacionales ElDiario.es y Univisión Noticias.

En su presentación, las exempleadas denunciaron haber sido sometidas a agresiones y acoso sexual, y una de ellas incluso habló de penetraciones no consentidas. Los hechos habrían ocurrido entre enero y octubre de 2021 en las residencias que el cantante posee en el Caribe, pero la nacionalidad de Iglesias permite que sea denunciado en el país europeo.

En ese sentido, Gema Fernández, abogada de las víctimas, aclaró que los presuntos hechos se denunciaron en España, y no en los países donde supuestamente ocurrieron, porque la la legislación española “puede ser una opción interesante para dar acceso a la justicia a estas mujeres”.

Ahora, la fiscalía tendrá seis meses (prorrogables por otros seis) para decidir si desestima la denuncia o sigue adelante.

Julio Iglesias enfrenta cargos por trata de personas, acoso sexual y trabajo forzado

Según Women’s Link y Amnistía Internacional, que también interviene en el caso, “Laura y Rebeca habrían vivido múltiples y distintas formas de violencia sexual, psicológica, física y económica por parte de Julio Iglesias“.

Los hechos que denunciaron, explicaron las organizaciones en un comunicado, “podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual, así como un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores”.

De acuerdo con el testimonio recogido por las dos organizaciones, Julio Iglesias “las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato”.

Por el momento, Julio Iglesias (82 años), solo ha atinado a comunicar que "todo se va a solucionar".