Donald Trump anunció la suspensión de visas para 75 países, incluidos Brasil y Uruguay

logo mundial 2026 El Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Foto: FIFA

No afectará a quienes viajen al Mundial

La medida no se aplicará a las visas de no inmigrante, como las de estudiantes o turistas, por lo que no afectaría a quienes busquen viajar a la Copa del Mundo en Estados Unidos, en el verano norteamericano.

La pausa comenzará el 21 de enero, dijo un funcionario estadounidense.

La suspensión llega después de que el Departamento de Estado ordenara el año pasado un mayor escrutinio bajo la disposición de “carga pública” de la ley inmigratoria, destinada a identificar a quienes el gobierno de Trump considera que podrían convertirse en una carga para los recursos públicos.

“El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para declarar inelegibles a posibles inmigrantes que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y explotarían la generosidad del pueblo estadounidense”, dijo en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, este miércoles.

“El procesamiento de visas de inmigrante de estos 75 países se pausará mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos inmigratorios para evitar el ingreso de extranjeros que recurrirían a ayudas sociales y beneficios públicos”, añadió.

tuit suspension de visas

Varios de los países afectados por la suspensión ya estaban incluidos en la lista ampliada de prohibiciones de viaje del gobierno de EE.UU.

Esta acción ocurre justo un día después de que la Casa Blanca anunciara la terminación del estatus de protección temporal para los inmigrantes somalíes en medio de acusación de fraude en Minnesota.

El lunes, el Departamento de Estado anunció en redes sociales que había revocado más de 100.000 visas desde que el presidente Donald Trump utilizó el cargo hace casi un año.

En noviembre de 2025, Trump anunció su intención de suspender de forma permanente la inmigración desde lo que describió como “países del Tercer Mundo”, luego del fallecimiento de un miembro de la Guardia Nacional que fue baleado cerca de la Casa Blanca por un ciudadano afgano.