Maduro le pidió al pueblo venezolano que confíe en Delcy Rodríguez en medio de la crisis política

Maduro Guerra agregó que tanto él como Delcy Rodríguez “están firmes y fuertes, que tienen claro el papel de lucha que les toca jugar y que tienen tranquilidad de conciencia”. A su vez, llamó a la población a no dejarse influenciar por campañas de desinformación y a mantener la unidad nacional en un contexto de alta polarización.

Respaldo al liderazgo de Delcy Rodríguez

El pedido de confianza hacia Delcy Rodríguez se da en un momento en el que Venezuela atraviesa una etapa de transición, luego de la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una incursión militar estadounidense operación que también dejó decenas de muertos y heridos y causó daños en varias ciudades.

Rodríguez, quien asumió el rol de presidenta encargada respaldada por el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional, ha buscado consolidar su liderazgo con llamados a la calma y a la defensa de la soberanía nacional ante presiones internas y externas, además de reafirmar el compromiso del gobierno con la continuidad institucional.

Personas afines a Maduro y una pancarta durante una marcha por su liberación

En su discurso, el diputado insistió en que “debemos mantenernos unidos y no dejar que nada nos divida”, en alusión a las tensiones políticas que atraviesa el país y a la presencia constante de narrativas contrapuestas entre el oficialismo, la oposición y actores internacionales.

Este llamado a la confianza en Delcy Rodríguez refleja la estrategia del gobierno venezolano de consolidar el liderazgo interno y proyectar estabilidad en medio de la coyuntura política, mientras sectores de la oposición y diversos actores internacionales observan de cerca el rumbo del país.