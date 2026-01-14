El presidente Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos desde principios de mes, envió un mensaje desde su lugar de reclusión en el que exhorta al pueblo venezolano a confiar plenamente en la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y en el equipo que hoy conduce el país, en medio de una situación política y social que el oficialismo describe como “compleja” y bajo el constante escrutinio internacional.
Maduro le pidió al pueblo venezolano que confíe en Delcy Rodríguez en medio de la crisis política
El hijo de Maduro hizo de nexo y pidió confiar en Delcy Rodríguez. Llamó a no dejarse influenciar por "campañas de desinformación" que circulan en el país
Un llamado a la unidad en medio de la crisis
El mensaje se difundió durante una movilización de trabajadores del transporte y militantes en distintos puntos de la capital venezolana, en la que también participaron dirigentes y simpatizantes del oficialismo. El pronunciamiento fue leído por Nicolás Maduro Guerra, diputado e hijo del mandatario, quien señaló que la comunicación fue enviada mediante los equipos jurídicos del presidente.
“Confíen en Delcy, en el equipo que está al frente y en nosotros. Ese fue el mensaje que nos enviaron”, dijo el parlamentario ante la multitud, subrayando que el mensaje ratifica la “firmeza política” de Maduro y su respaldo absoluto a la presidenta encargada.
Maduro Guerra agregó que tanto él como Delcy Rodríguez “están firmes y fuertes, que tienen claro el papel de lucha que les toca jugar y que tienen tranquilidad de conciencia”. A su vez, llamó a la población a no dejarse influenciar por campañas de desinformación y a mantener la unidad nacional en un contexto de alta polarización.
Respaldo al liderazgo de Delcy Rodríguez
El pedido de confianza hacia Delcy Rodríguez se da en un momento en el que Venezuela atraviesa una etapa de transición, luego de la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una incursión militar estadounidense operación que también dejó decenas de muertos y heridos y causó daños en varias ciudades.
Rodríguez, quien asumió el rol de presidenta encargada respaldada por el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional, ha buscado consolidar su liderazgo con llamados a la calma y a la defensa de la soberanía nacional ante presiones internas y externas, además de reafirmar el compromiso del gobierno con la continuidad institucional.
En su discurso, el diputado insistió en que “debemos mantenernos unidos y no dejar que nada nos divida”, en alusión a las tensiones políticas que atraviesa el país y a la presencia constante de narrativas contrapuestas entre el oficialismo, la oposición y actores internacionales.
Este llamado a la confianza en Delcy Rodríguez refleja la estrategia del gobierno venezolano de consolidar el liderazgo interno y proyectar estabilidad en medio de la coyuntura política, mientras sectores de la oposición y diversos actores internacionales observan de cerca el rumbo del país.