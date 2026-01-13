El ministro Diosdado Cabello afirmó que en Venezuela se vive una "tensa calma"

diosdado cabello Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela. Foto: El Cronista

"Venezuela bombardeada"

“Una calma que tiene que ver… Venezuela no había sido bombardeada nunca, un exabrupto total lo que hicieron contra Venezuela”, agregó Cabello, según CNN.

El ministro del Interior indicó que las actividades están regresando a la normalidad luego de las vacaciones y del regreso a clases el lunes. Pese a ello, destacó que algunas familias no han mandado a sus niños a la escuela por miedo de “un nuevo ataque”.

“Los padres tienen que levantarse, llevar a sus niños al colegio. Los que no los llevaron ayer (lunes, día del regreso a clases), y esto uno tiene que asumirlo autocríticamente, tiene que ver con miedo, miedo de padres que no quieren exponer a sus niños a un nuevo ataque artero contra nuestro país y quieren estar ahí, resguardados”, dijo Cabello.

Sin embargo, la presencia de niños en las escuelas el lunes fue de 80 %, según el ministro del Interior, “y hoy (martes) debería ser mayor”.