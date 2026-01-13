Un joven conductor quedó filmado por las cámaras de seguridad de una propiedad en Godoy Cruz, por donde circuló a toda velocidad en contramano, luego se subió a un puente y se estrelló contra un portón al cual dejó dañado.
El conductor de un BMW quedó filmado tras una seguidilla de maniobras peligrosas en Godoy Cruz
Las cámaras de seguridad tomaron el momento en que el conductor de un BMW circuló en contramano, se subió a un puente y chocó con el portón de una casa
El video fue enviado por un oyente de Radio Nihuil, quien aseguró que esto ocurrió en la madrugada de este martes 13 de enero en calle Perito Moreno casi calle Vergara, de Godoy Cruz, por donde el conductor de un BMW circulaba a alta velocidad en contramano.
A los pocos metros, el conductor habría advertido que circulaba en sentido contrario por calle Perito Moreno. Tal vez alguno de sus acompañantes le avisó, ya que en las imágenes se ve que circulaba por lo menos con dos mujeres.
La violenta maniobra del conductor
Cuando se dio cuenta que iba en contramano se subió rápidamente al puente de una propiedad, pero era tal la velocidad a la que circulaba que se estampó contra el portón.
Este es el video del conductor del BMW:
Ante esto, se ve en el video cómo el conductor se bajó, mientras que sus acompañantes esperaron dentro del auto. Al parecer el joven se fijó los daños y decidió irse rápidamente del lugar.
Sin reparar en nada más, el conductor del BMW salió del puente y tomó nuevamente por calle Perito Moreno en sentido correcto, y se fue del lugar.