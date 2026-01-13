El conductor de un BMW quedó filmado tras una seguidilla de maniobras peligrosas en Godoy Cruz

La violenta maniobra del conductor

Cuando se dio cuenta que iba en contramano se subió rápidamente al puente de una propiedad, pero era tal la velocidad a la que circulaba que se estampó contra el portón.

Este es el video del conductor del BMW:

Embed - El conductor de un BMW hizo maniobras peligrosas en Godoy Cruz

Ante esto, se ve en el video cómo el conductor se bajó, mientras que sus acompañantes esperaron dentro del auto. Al parecer el joven se fijó los daños y decidió irse rápidamente del lugar.

Sin reparar en nada más, el conductor del BMW salió del puente y tomó nuevamente por calle Perito Moreno en sentido correcto, y se fue del lugar.