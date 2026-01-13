Sigue la búsqueda de Rita, la brasileña arrastrada por el agua del Zanjón de los Ciruelos hace 15 días

La intensa búsqueda para encontrar a Rita

Actualmente los policías de Bomberos del Cuartel Central junto con personal de Defensa Civil son quienes continúan los rastrillajes para hallar el cuerpo de la brasileña, pero en el operativo que comenzó el 30 de diciembre también participó la Policía Rural, Bomberos Voluntarios, la Unidad VANT de drones y hasta el helicóptero con sobrevuelos.

Los buzos de la Policía también hicieron rastrillajes en los sectores de mayor profundidad del Cacique Guaymallén para dar con el cuerpo de Rita De Cassia Floriani, lamentablemente sin resultados.

bomberos búsqueda cacique guaymallen rita 2 Destacaron que la búsqueda se complica en sectores por la cantidad de basura acumulada. Foto: Gentileza

Ya son varios los kilómetros rastrillados desde el punto en que vivía en Las Heras hasta las diferentes derivaciones del canal que van hacia Lavalle.

Los especialistas señalaron que una complicación permanente que tienen es la cantidad de basura y mugre que está atascada en diferentes zonas como consecuencia de los desechos que la misma gente tira en diferentes zonas del Cacique Guaymallén, lo que hace que sea inaccesible hasta para ellos.

bomberos búsqueda cacique guaymallen rita Además de basura y mugre, hay muchas zonas de malezas que complican la búsqueda de Rita. Foto: Gentileza

A esto se suma que en algunos sectores hay mucha maleza y algunas de las hipótesis de los pesquisas es que Rita haya quedado atascada allí, o incluso tapada por barro, lo que puede provocar que no se vea su cuerpo.

bomberos búsqueda cacique guaymallen rita 4 Los especialistas recorrieron varios kilómetros en el operativo de la búsqueda de la brasileña arrastrada por el agua el 30 de diciembre pasado. Foto: Gentileza

También indicaron que en algunas zonas hay muchos animales salvajes, y los encargados de la búsqueda no descartan que si el cuerpo salió a la superficie pudieran haberse alimentado de ella.