Sigue la búsqueda de Rita, la brasileña arrastrada por el agua del Zanjón de los Ciruelos hace 15 días

Los Bomberos continúan la búsqueda de Rita, la brasileña de 54 años arrastrada por el agua tras una crecida en el Zanjón de los Ciruelos el 30 de diciembre pasado, pero todavía no se encontró nada a pesar de haber recorrido varios kilómetros desde Las Heras hasta Lavalle. Los especialistas creen que pudo quedar atascada entre las malezas bajo el agua o tapada por barro.
Ya pasaron 15 días de búsqueda de Rita De Cassia Floriani, quien vivía debajo de un puente en calles Las Orquídeas y Cipolletti, en Las Heras, y fue arrastrada por la crecida del agua tras una tormenta en la alta montaña.
Más de 13 llamados ingresaron ese día al 911 para alertar que el agua arrastraba a una mujer, incluso muchos que la conocían e intentaron ayudarla, pero no lo lograron.
La intensa búsqueda para encontrar a Rita
Actualmente los policías de Bomberos del Cuartel Central junto con personal de Defensa Civil son quienes continúan los rastrillajes para hallar el cuerpo de la brasileña, pero en el operativo que comenzó el 30 de diciembre también participó la Policía Rural, Bomberos Voluntarios, la Unidad VANT de drones y hasta el helicóptero con sobrevuelos.
Los buzos de la Policía también hicieron rastrillajes en los sectores de mayor profundidad del Cacique Guaymallén para dar con el cuerpo de Rita De Cassia Floriani, lamentablemente sin resultados.
Ya son varios los kilómetros rastrillados desde el punto en que vivía en Las Heras hasta las diferentes derivaciones del canal que van hacia Lavalle.
Los especialistas señalaron que una complicación permanente que tienen es la cantidad de basura y mugre que está atascada en diferentes zonas como consecuencia de los desechos que la misma gente tira en diferentes zonas del Cacique Guaymallén, lo que hace que sea inaccesible hasta para ellos.
A esto se suma que en algunos sectores hay mucha maleza y algunas de las hipótesis de los pesquisas es que Rita haya quedado atascada allí, o incluso tapada por barro, lo que puede provocar que no se vea su cuerpo.
También indicaron que en algunas zonas hay muchos animales salvajes, y los encargados de la búsqueda no descartan que si el cuerpo salió a la superficie pudieran haberse alimentado de ella.