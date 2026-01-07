Tras 9 días de búsqueda, los Bomberos aún no hallan a la mujer que cayó al Zanjón de los Ciruelos

rastrillaje rita mujer en situacion de calle Bomberos del Cuartel Central rastrillaron aproximadamente 7,5 kilómetros desde el punto de partida en el puente de Ruta 36 hasta el Puente de Ruta 38.

Recorrieron más de 7 kilómetros sin resultados

La búsqueda continuó por Ruta 27 hasta la intersección con el puente de Ruta 38 del distrito de Alto del Olvido, donde los bomberos constataron que no había caudal de agua. Al recorrer el lugar, solo observaron huellas de animales.

rastrillaje rita mujer en situacion de calle 2

Continuaron el rastrillaje hasta Ruta 27, donde utilizaron nuevamente los ganchos de rastreo sobre un canal de riego paralelo al cauce y siguieron hasta la intersección de calle 9 de Julio y calle San Juan de La Palmera realizando inspección ocular.

Todo este rastreo dio resultados negativos. Rita sigue sin aparecer tras nueve días de búsqueda intensiva.

¿Quién es Rita, la mujer que desapareció en el Zanjón de los Ciruelos?

La mujer tiene aproximadamente 50 años, es oriunda de Brasil, vive en Mendoza desde hace 20 y desde hace 1 vivía debajo de un puente en el Zanjón de los Ciruelos a la altura de la calle Paso de los Andes, según confirmaron fuentes oficiales.

busqueda mujer desaparecida zanjon de los ciruelos Búsqueda de Rita, la mujer en situación de calle desaparecida a fines de 2025.

Era querida en la zona y conocida por realizar distintas changas para rebuscarse la vida. Luego de la crecida, incluso sus cosas fueron arrastradas. Vivía con un colchón, telas, una mesa y algunos objetos personales.