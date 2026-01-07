Inicio Policiales búsqueda
Preocupación

Tras 9 días de búsqueda, los Bomberos aún no hallan a la mujer que cayó al Zanjón de los Ciruelos

Los rastrillajes se extendieron este miércoles de 9 a 14 en el cauce. Recorrieron desde Ruta 27 hasta 9 de Julio y San Juan con resultado negativo

Pablo Abihaggle
Bomberos buscan a Rita, la mujer en situación de calle desaparecida en el Zanjón de los Ciruelos.

La mujer que vivía debajo de un puente en el Zanjón de los Ciruelos y cayó durante la crecida por las lluvias sigue sin aparecer. Este miércoles se cumplió el noveno día de búsqueda y los rastrillajes dieron resultado negativo: no hallan a Rita ni elementos que le pertenezcan.

Los rastrillajes de este miércoles se extendieron desde las 9 hasta las 14, partiendo del puente del cauce ubicado entre Ruta 27 y calle N° 8, donde bomberos del Cuartel Central realizó una inspección en las orillas utilizando ganchos de rastreo.

Bomberos del Cuartel Central rastreó aproximadamente 7,5 kilómetros desde el puente de Ruta 36 hasta el puente de Ruta 38.

rastrillaje rita mujer en situacion de calle
Bomberos del Cuartel Central rastrillaron aproximadamente 7,5 kilómetros desde el punto de partida en el puente de Ruta 36 hasta el Puente de Ruta 38.

Recorrieron más de 7 kilómetros sin resultados

La búsqueda continuó por Ruta 27 hasta la intersección con el puente de Ruta 38 del distrito de Alto del Olvido, donde los bomberos constataron que no había caudal de agua. Al recorrer el lugar, solo observaron huellas de animales.

rastrillaje rita mujer en situacion de calle 2

Continuaron el rastrillaje hasta Ruta 27, donde utilizaron nuevamente los ganchos de rastreo sobre un canal de riego paralelo al cauce y siguieron hasta la intersección de calle 9 de Julio y calle San Juan de La Palmera realizando inspección ocular.

Todo este rastreo dio resultados negativos. Rita sigue sin aparecer tras nueve días de búsqueda intensiva.

¿Quién es Rita, la mujer que desapareció en el Zanjón de los Ciruelos?

La mujer tiene aproximadamente 50 años, es oriunda de Brasil, vive en Mendoza desde hace 20 y desde hace 1 vivía debajo de un puente en el Zanjón de los Ciruelos a la altura de la calle Paso de los Andes, según confirmaron fuentes oficiales.

busqueda mujer desaparecida zanjon de los ciruelos
Búsqueda de Rita, la mujer en situación de calle desaparecida a fines de 2025.

Era querida en la zona y conocida por realizar distintas changas para rebuscarse la vida. Luego de la crecida, incluso sus cosas fueron arrastradas. Vivía con un colchón, telas, una mesa y algunos objetos personales.

