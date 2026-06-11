La carta de la madre de Ángeles Rawson, a 13 años del femicidio: "Tu ausencia es un ataúd en mi espalda"

Jorge Mangeri, el único acusado por el crimen de Ángeles Rawson. Jorge Mangieri, el autor del femicidio de Ángeles Rawson.

La investigación por el crimen de Ángeles Rawson

A partir de ese momento la investigación por el crimen dio un giro sorpresivo, que llegó a una conclusión definitiva cuando todos los indicios recolectados apuntaban, ya no al padrastro Sergio Opatowski, si no a Jorge Mangeri.

Se determinó que Ángeles Rawson ingresó al edificio y allí fue abordada por el portero, a quien conocía hacía más de 10 años. Valiéndose de esa confianza, el encargado consiguió que lo acompañara, donde la atacó “con fines de sometimiento sexual”, acto al que ella opuso una “tenaz resistencia”.

La autopsia estableció que la agresión le produjo una serie de lesiones, que comprenden desde heridas propias de un acto defensivo hasta las más íntimamente relacionadas con un ataque de índole sexual. Como consecuencia de esto y para encubrir su intención, Jorge Mangeri sofocó a Ángeles Rawson, lo que finalmente le produjo la muerte.

“Para deshacerse del cuerpo del femicidio, utilizó unas sogas, en las cuales dejó su material genético, los estudios concluyeron que luego se realizaron en la causa. Para completar la maniobra, la introdujo en una bolsa de residuos y la sacó junto con el resto de las bolsas que a diario debía sacar como parte de su trabajo”, destacó en su alegato el fiscal Fernando Fiszer.