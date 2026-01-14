Una encuesta en Venezuela asegura que muchos creen que Donald Trump les ofrece un futuro mejor

Datos The Economist

Trump como símbolo de ruptura con el chavismo

Analistas políticos coinciden en que el respaldo detectado en las encuestas no implica una adhesión ideológica al expresidente estadounidense, sino una lectura pragmática del contexto. Trump aparece para muchos venezolanos como el líder internacional que se animó a avanzar donde otros solo negociaron o condenaron discursivamente.

En ese sentido, su figura se transformó en un símbolo de ruptura con el ciclo chavista, más que en un referente político tradicional. Para una parte de la población, su accionar marcó un punto de inflexión tras años de crisis económica, hiperinflación, migración masiva y deterioro de los servicios básicos.

No obstante, especialistas advierten que esta visión está atravesada por la urgencia social. “Cuando una sociedad está agotada, tiende a idealizar a quien representa un quiebre”, señalan politólogos consultados.

Polarización, expectativas y límites de la esperanza externa

El informe también expone una fuerte polarización. Mientras un sector ve en Trump una oportunidad histórica, otros venezolanos se muestran escépticos y recuerdan experiencias pasadas en las que la intervención internacional no logró cambios duraderos.

Entre las principales advertencias aparece la idea de que ninguna transformación será sostenible sin consensos internos, reformas profundas y reconstrucción institucional desde adentro. Algunos analistas subrayan que depositar expectativas exclusivamente en actores externos puede generar frustración si el proceso de transición se estanca.

Aun así, el estudio confirma que la figura de Trump ganó peso simbólico en la narrativa del cambio venezolano, especialmente en comparación con otros líderes internacionales que mantuvieron posiciones más moderadas frente al régimen.

Un país entre la esperanza y la cautela

En definitiva, la encuesta refleja que Venezuela atraviesa una etapa de redefinición política y emocional. Para muchos ciudadanos, Donald Trump encarna la posibilidad de un futuro distinto tras años de estancamiento, mientras que para otros su rol debe ser leído con cautela y realismo.

Lo cierto es que, en este nuevo escenario, la percepción social está cambiando y los venezolanos vuelven a debatir sobre el rumbo del país, la influencia internacional y el delicado equilibrio entre esperanza, soberanía y reconstrucción democrática.