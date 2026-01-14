Una encuesta en Venezuela asegura que muchos creen que Donald Trump les ofrece un futuro mejor

En medio de un escenario político convulsionado, una encuesta reciente realizada en Venezuela reveló que una parte significativa de los venezolanos percibe a Donald Trump como un actor clave para un futuro mejor del país, especialmente tras su intervención decisiva en la captura de Nicolás Maduro y el reordenamiento político que se produjo a partir de ese hecho. El estudio refleja expectativas de cambio, pero también profundas divisiones internas.
Encuestas que reflejan un cambio de clima social
El relevamiento, realizado entre diciembre de 2025 y enero de 2026 por consultoras regionales, muestra que un sector relevante de la población asocia la figura de Trump con la posibilidad de estabilidad política y reconstrucción institucional. Para muchos encuestados, su política exterior directa y confrontativa representó una ruptura con años de inacción internacional frente al chavismo.
Los datos indican que esta percepción es más fuerte entre venezolanos jóvenes y en sectores de clase media, tanto dentro del país como en la diáspora. En esos grupos predomina la idea de que la presión externa fue determinante para acelerar el colapso del régimen y abrir una etapa de transición.
Trump como símbolo de ruptura con el chavismo
Analistas políticos coinciden en que el respaldo detectado en las encuestas no implica una adhesión ideológica al expresidente estadounidense, sino una lectura pragmática del contexto. Trump aparece para muchos venezolanos como el líder internacional que se animó a avanzar donde otros solo negociaron o condenaron discursivamente.
En ese sentido, su figura se transformó en un símbolo de ruptura con el ciclo chavista, más que en un referente político tradicional. Para una parte de la población, su accionar marcó un punto de inflexión tras años de crisis económica, hiperinflación, migración masiva y deterioro de los servicios básicos.
No obstante, especialistas advierten que esta visión está atravesada por la urgencia social. “Cuando una sociedad está agotada, tiende a idealizar a quien representa un quiebre”, señalan politólogos consultados.
Polarización, expectativas y límites de la esperanza externa
El informe también expone una fuerte polarización. Mientras un sector ve en Trump una oportunidad histórica, otros venezolanos se muestran escépticos y recuerdan experiencias pasadas en las que la intervención internacional no logró cambios duraderos.
Entre las principales advertencias aparece la idea de que ninguna transformación será sostenible sin consensos internos, reformas profundas y reconstrucción institucional desde adentro. Algunos analistas subrayan que depositar expectativas exclusivamente en actores externos puede generar frustración si el proceso de transición se estanca.
Aun así, el estudio confirma que la figura de Trump ganó peso simbólico en la narrativa del cambio venezolano, especialmente en comparación con otros líderes internacionales que mantuvieron posiciones más moderadas frente al régimen.
Un país entre la esperanza y la cautela
En definitiva, la encuesta refleja que Venezuela atraviesa una etapa de redefinición política y emocional. Para muchos ciudadanos, Donald Trump encarna la posibilidad de un futuro distinto tras años de estancamiento, mientras que para otros su rol debe ser leído con cautela y realismo.
Lo cierto es que, en este nuevo escenario, la percepción social está cambiando y los venezolanos vuelven a debatir sobre el rumbo del país, la influencia internacional y el delicado equilibrio entre esperanza, soberanía y reconstrucción democrática.