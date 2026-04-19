Envolver el DNI en papel aluminio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Estos sistemas permiten que los datos sean leídos a corta distancia sin necesidad de insertar el documento en una ranura. Sin embargo, esta comodidad también abre la puerta a la vulnerabilidad de la seguridad.

Sucede que los delincuentes digitales utilizan dispositivos llamados "skimmers" o lectores portátiles que pueden activar el chip de tu tarjeta o DNI simplemente acercándose a tu bolsillo o mochila en lugares concurridos, como el transporte público o centros comerciales.

papel aluminio El papel aluminio puede ser ideal contra algunas estafas.

Para quienes buscan una protección más profesional, los expertos recomiendan adquirir fundas o billeteras con protección RFID integrada. Estas utilizan una malla metálica mucho más resistente que cumple la misma función que el aluminio, pero de forma permanente.

Como puedes ver, envolver el DNI en papel aluminio es un método rudimentario pero efectivo para protegerte contra el "skimming" digital.

Lo que evitas con este truco casero

En términos de seguridad, esto actúa como un escudo invisible que evita: