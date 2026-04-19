Envolver el DNI en papel aluminio: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

En las últimas semanas, un truco casero ha comenzado a circular con fuerza en redes sociales y foros de ciberseguridad: envolver el DNI y las tarjetas de crédito en papel aluminio. Aunque a simple vista parezca una teoría conspirativa o una manualidad sin sentido, esta práctica tiene un fundamento científico relacionado con la seguridad.
Al envolver tu DNI en papel aluminio, estás creando lo que en física se conoce como una Jaula de Faraday. El aluminio es un material conductor que genera un campo eléctrico nulo en su interior. Pero, ¿Para qué sirve?
Por qué recomiendan envolver el DNI en papel aluminio
La razón principal detrás de esta tendencia es el avance de la tecnología sin contacto o contactless. Los documentos de identidad modernos y las tarjetas bancarias incorporan chips con tecnología RFID (Identificación por Radiofrecuencia) o NFC (Comunicación de Campo Cercano).
Estos sistemas permiten que los datos sean leídos a corta distancia sin necesidad de insertar el documento en una ranura. Sin embargo, esta comodidad también abre la puerta a la vulnerabilidad de la seguridad.
Sucede que los delincuentes digitales utilizan dispositivos llamados "skimmers" o lectores portátiles que pueden activar el chip de tu tarjeta o DNI simplemente acercándose a tu bolsillo o mochila en lugares concurridos, como el transporte público o centros comerciales.
Para quienes buscan una protección más profesional, los expertos recomiendan adquirir fundas o billeteras con protección RFID integrada. Estas utilizan una malla metálica mucho más resistente que cumple la misma función que el aluminio, pero de forma permanente.
Como puedes ver, envolver el DNI en papel aluminio es un método rudimentario pero efectivo para protegerte contra el "skimming" digital.
Lo que evitas con este truco casero
En términos de seguridad, esto actúa como un escudo invisible que evita:
- El robo de datos biométricos: en el caso de los documentos de identidad.
- Transacciones no autorizadas: evita que se realicen cobros pequeños en tarjetas de débito o crédito sin que te des cuenta.