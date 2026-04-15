DNI con chip: la función oculta que te permite hacer trámites importantes sin salir de casa

Gracias a esta tecnología, tu documento deja de ser un simple plástico para convertirse en una "llave digital". Este chip cumple con estándares internacionales de seguridad biométrica, lo que garantiza que tu identidad sea prácticamente imposible de suplantar en el entorno digital.

Para activar esta "función oculta", solo necesitas descargar las aplicaciones oficiales del Estado (como "Mi Argentina" o la App de la Policía Nacional/Renaper, dependiendo de tu país) y apoyar el documento en la parte trasera de tu teléfono. El celular leerá el chip instantáneamente, validando tu identidad de forma biométrica, con acceso a distintos trámites.

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Contar con un DNI inteligente te permite gestionar documentos legales con la misma validez que si estuvieras presente físicamente. Algunos de los beneficios principales incluyen:

Firma digital de documentos: puedes firmar contratos o declaraciones juradas con validez legal total.

puedes firmar contratos o declaraciones juradas con validez legal total. Acceso a portales impositivos: consultar deudas, pagar impuestos o inscribirte en registros oficiales.

consultar deudas, pagar impuestos o inscribirte en registros oficiales. Solicitud de certificados: pedir antecedentes penales, partidas de nacimiento o certificados de escolaridad de forma inmediata.

pedir antecedentes penales, partidas de nacimiento o certificados de escolaridad de forma inmediata. Gestión de salud: consultar turnos médicos, recetas digitales y el historial de vacunación.

Cómo obtener el nuevo DNI con chip

Para obtener el nuevo DNI electrónico con chip en Argentina (vigente desde febrero), debes solicitar un turno en la plataforma Mi Argentina, seleccionando un Centro de Documentación Renaper o Registro Civil. El trámite estándar cuesta $10.000, con opciones exprés entre $26.000 y $57.000.

Más precisamente, este nuevo documento se emite automáticamente al renovar, actualizar (5, 8 o 14 años), cambiar domicilio o solicitar duplicado.