Donald Trump amenazó otra vez a Irán: "Se acabó la amabilidad"

donald trump1 "Se acabó la tranquilidad", dijo Donald Trump este domingo. Foto: Noticias Argentinas

El estrecho de Ormuz

El mandatario también se refirió al impacto económico del cierre del estrecho, uno de los principales corredores energéticos del mundo. “Ellos pierden 500 millones de dólares al día”, afirmó, al tiempo que aseguró que Estados Unidos no se vería afectado y que incluso se redireccionan cargamentos hacia puertos como Texas, Luisiana y Alaska.

Sin embargo, el tono del mensaje escaló hacia una advertencia directa: Trump aseguró que, si Irán no acepta un acuerdo, Estados Unidos podría atacar infraestructura crítica del país. “Destruiremos todas las centrales eléctricas y todos los puentes”, escribió, y agregó: “Se acabó la amabilidad”.

El mensaje se enmarca en un contexto de alta tensión geopolítica, con el estrecho de Ormuz como uno de los puntos más sensibles del comercio global de petróleo. Las declaraciones de Trump generan preocupación internacional por una posible escalada del conflicto en la región.

Antes, el magnate volvió a expresar públicamente su respaldo a Israel al calificarlo como un “gran aliado” de Washington y elogiar su comportamiento en escenarios de conflicto.

En un mensaje difundido en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente, el mandatario afirmó que, “independientemente de si a la gente le gusta Israel o no”, el país ha demostrado ser un socio clave para los intereses estadounidenses, al que describió como “valiente, audaz, leal e inteligente” y capaz de “luchar con ahínco y saber cómo ganar” en situaciones de crisis.

Las declaraciones refuerzan una línea discursiva sostenida por Trump tanto durante su primer mandato como en el actual, caracterizada por un apoyo explícito a las acciones de Israel en el plano político, diplomático y militar.