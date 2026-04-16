Donald Trump aseguró que Israel y Líbano acordaron un alto el fuego por 10 días

“Acabo de tener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, de Líbano, y el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días”, escribió Trump en Truth Social.

El mandatario añadió: “He dado instrucciones al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin’ Caine, para que trabajen con Israel y Líbano para lograr una paz duradera”.

Delegaciones de ambas partes estuvieron conversando en Estados Unidos la posibilidad de una tregua, según informes preliminares de la agencia de noticias Xinhua.

Inmediatamente después de conocida esta novedad, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que convocará al gabinete de seguridad para una reunión telefónica urgente en la que se analizará la cuestión.

Así lo informó la cadena estatal israelí Kan TV News después del anuncio de Trump. E tema, interesa a Irán, porque supedita el plan de paz con Estados Unidos al cese de las hostilidades en el Líbano.

Repercusiones entre los grupos radicalizados

Fuentes de Hezbolá advirtieron que cualquier propuesta de alto al fuego debe incluir un cese integral de los ataques israelíes en todo el territorio libanés y no debe otorgar a Israel ninguna libertad de movimiento, informó la televisión local Al Jadeed.

El líder hutí de Yemen, Abdul-Malik al-Houthi, expresó su apoyo a Hezbollah y al pueblo del Líbano, condenando las acciones israelíes y advirtiendo sobre consecuencias regionales más amplias.

Al-Houthi describió las acciones israelíes en el Líbano como una “agresión grave” contra un frente clave del llamado eje de la resistencia, subrayando que es imposible “ignorar o guardar silencio” y que respaldar a Hezbolá y al Líbano es “esencial”.