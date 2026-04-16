Advertencia de China: "etapa crítica" en la guerra con Irán

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, advirtió que la guerra contra Irán entró en una "fase crítica" para el futuro de la región. Durante una charla telefónica con su par iraní, Abbas Araghchi, el diplomático sostuvo que la situación actual representa una "etapa de transición entre el conflicto y la paz". Las autoridades de Pekín remarcaron que existe ahora una "ventana para la paz" que debe aprovecharse para evitar un escalamiento mayor de las hostilidades.
Wang Yi puso énfasis en la importancia de resguardar el tránsito por el estrecho de Ormuz. Este punto geográfico resulta vital para el flujo de energía a nivel global. El canciller chino afirmó que la soberanía de la nación persa merece respeto por su condición de país ribereño. Al mismo tiempo, la diplomacia asiática exigió libertad total para la navegación internacional en esas aguas estratégicas ante la presencia de Estados Unidos.
Fase decisiva para la paz en la guerra
El gobierno iraní mostró interés en que China mantenga un rol activo dentro de los esfuerzos diplomáticos actuales. Araghchi manifestó que Teherán busca una solución "racional y realista" mediante el uso de negociaciones directas. La postura del país asiático aparece como un intento de estabilizar una zona castigada por los enfrentamientos constantes y la incertidumbre económica mundial que genera el conflicto.
La tensión aumentó tras las medidas tomadas por Estados Unidos en los últimos días. El bloqueo naval sobre los puertos de Irán generó trabas severas en el suministro energético internacional. Esta acción de Washington provocó riesgos inmediatos para los buques que atraviesan la zona. La comunidad internacional observa con cautela cómo estas restricciones afectan la estabilidad de los mercados y la seguridad regional.
Navegación segura frente al bloqueo de Estados Unidos
El jefe de la diplomacia china intensificó los contactos con diversos actores regionales para promover el diálogo. Las conversaciones entre Estados Unidos y la administración iraní carecen de avances significativos por el momento. Pekín busca presentarse como un mediador capaz de destrabar el escenario de parálisis política que domina la escena actual a través de la vía diplomática.
La situación en el estrecho de Ormuz sigue bajo vigilancia estricta debido a su relevancia para el comercio de petróleo. Los puertos iraníes sufren las consecuencias directas de la presión externa en un contexto de guerra que no cede. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino insistió en que la seguridad marítima debe ser la prioridad absoluta para todos los gobiernos involucrados en esta compleja crisis.