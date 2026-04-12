Trump confirmó que bloqueará la circulación de buques en el estrecho de Ormuz

Mapa Estrecho de Ormuz Donald Trump confirmó que bloqueará el estrecho de Ormuz.

El presidente de los Estados Unidos acusó a Irán de realizar una "extorsión internacional" al sembrar minas y explosivos en el canal. Además, afirmó que Estados Unidos tomará el control del estrecho para proceder a la limpieza de estos artefactos y garantizar la seguridad futura.

Además, Trump instruyó a la Marina a interceptar cualquier buque en aguas internacionales que haya pagado "peajes ilegales" a Irán para navegar por la zona, advirtiendo que no tendrán paso seguro.

Como si todo esto fuera poco, Donald Trump lanzó una amenaza directa a través de sus redes sociales: "Cualquier iraní que nos dispare, o a embarcaciones pacíficas, será volado al infierno".

Donald Trump Comunicado original de Donald Trump.

¿Por qué está en disputa el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz es un "cuello de botella" geográfico de apenas 33 kilómetros en su punto más angosto, situado entre Irán y Omán. La disputa actual se debe a diversos motivos o causas, entre ellas: