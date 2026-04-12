El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que ordenó a la Armada (U.S. Navy) bloquear la circulación de buques en el Estrecho de Ormuz con efecto inmediato.
Trump confirmó que bloqueará la circulación de buques en el estrecho de Ormuz
Tras el fracaso de las negociaciones de paz con Irán, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump bloqueará el estrecho de Ormuz
Esta decisión se tomó luego de que el vicepresidente JD Vance informara que las negociaciones de paz con Irán en Islamabad (Pakistán) finalizaron sin éxito tras 21 horas de diálogo.
¿En qué consiste este bloqueo en el estrecho de Ormuz?
La medida tomada por Donald Trump implica impedir la entrada y salida de cualquier embarcación por este paso estratégico, por donde transita aproximadamente el 25% del petróleo mundial.
El presidente de los Estados Unidos acusó a Irán de realizar una "extorsión internacional" al sembrar minas y explosivos en el canal. Además, afirmó que Estados Unidos tomará el control del estrecho para proceder a la limpieza de estos artefactos y garantizar la seguridad futura.
Además, Trump instruyó a la Marina a interceptar cualquier buque en aguas internacionales que haya pagado "peajes ilegales" a Irán para navegar por la zona, advirtiendo que no tendrán paso seguro.
Como si todo esto fuera poco, Donald Trump lanzó una amenaza directa a través de sus redes sociales: "Cualquier iraní que nos dispare, o a embarcaciones pacíficas, será volado al infierno".
¿Por qué está en disputa el estrecho de Ormuz?
El estrecho de Ormuz es un "cuello de botella" geográfico de apenas 33 kilómetros en su punto más angosto, situado entre Irán y Omán. La disputa actual se debe a diversos motivos o causas, entre ellas:
- Poder Energético: Por aquí transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial y una gran parte del gas natural licuado (GNL). Quien controla el paso, controla el flujo de energía hacia Asia y Europa.
- Bloqueo de Irán: A finales de febrero de 2026, Irán cerró el paso tras una escalada militar con Israel y Estados Unidos. Teherán utiliza el estrecho como su "as bajo la manga", permitiendo el tránsito solo a barcos de países que no tengan vínculos con sus adversarios (actualmente solo China, India y ciertos buques de Arabia Saudita).
- Soberanía Marítima: Irán reclama que el tránsito por sus aguas territoriales debe ser autorizado por ellos, mientras que la comunidad internacional defiende que es una vía marítima internacional amparada por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.