El vicepresidente de Estados Unidos confirmó que Irán rechazó las condiciones de paz

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance El vicepresidente Vance próximo a tomar el avión que lo llevó a Pakistán.

“Regresamos a casa sin el consenso esperado. Nos retiramos dejando sobre la mesa una propuesta simplificada que representa nuestra última y mejor oferta. La pelota está ahora en el campo de Teherán; ellos decidirán si aceptan un futuro sin armas nucleares”, afirmó el vicepresidente.

Esta línea dura fue respaldada desde Washington por el presidente Donald Trump, quien restó importancia a la falta de un apretón de manos formal. El mandatario insistió en que la posición de fuerza de su país es absoluta: “Si hay acuerdo o no, me es indiferente. La realidad es que ya hemos ganado. Militarmente, los hemos derrotado”, afirmó el presidente ante los corresponsales de la Casa Blanca.

donald trump El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia a la falta de un acuerdo de paz formal. Foto: Noticias Argentinas

Por el contrario, la delegación persa interpretó el estancamiento como una consecuencia de la inflexibilidad estadounidense. Previo a la salida de la comitiva norteamericana, Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, utilizó sus canales oficiales para denunciar lo que calificó como “peticiones ilegales” y “demandas desmedidas”.

Según el funcionario, cualquier éxito diplomático futuro dependerá de que Washington respete los derechos soberanos de Irán en lugar de imponer condiciones unilaterales.

Estados Unidos e Irán no dialogaban desde 1979

El valor simbólico de estas sesiones en el exclusivo hotel de Islamabad es innegable. Por primera vez desde la ruptura de relaciones en 1979, representantes de ambos países mantuvieron un diálogo directo de alto nivel, prescindiendo de los tradicionales intermediarios.

Este acercamiento se produjo en un contexto de extrema fragilidad regional, marcada por las amenazas en el Estrecho de Ormuz y la volatilidad de los mercados energéticos globales.

La delegación estadounidense estuvo liderada por el vicepresidente Vance, acompañado por los asesores estratégicos Steve Witkoff y Jared Kushner, mientras que la delegación de Irán fue encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el canciller Abbas Araghchi.

Se destacó la labor logística y política del primer ministro de Pakistán, quien facilitó el blindaje de seguridad necesario para las maratónicas sesiones de más de quince horas ocurridas el sábado.

A pesar de la retirada de Vance y su equipo, el mundo observa si el “enfoque simple” dejado en la mesa de negociaciones servirá como puente o como el epitafio de este esfuerzo diplomático en el corazón del sur de Asia.