sin acuerdo en Irán Donald Trump y el ayatola Mojtaba Khamenei siguen sin llegar a un acuerdo de paz.

Por su parte, los mandos del ejército persa ratificaron que los sistemas de defensa locales detectaron y siguieron el recorrido de los proyectiles. Los reportes emitidos desde la capital del país asiático aseguran que las estructuras afectadas formaban parte del esquema de vigilancia regular, desmintiendo que se estuvieran planificando operaciones ofensivas desde dichas bases de operaciones estratégicas.

La denuncia de Irán por los bombardeos en su territorio

Desde Washington, el Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó la ejecución de los ataques en la Zona Sur del territorio iraní. Los portavoces del Pentágono argumentaron que la intervención fue estrictamente necesaria bajo el concepto jurídico de defensa propia, con el propósito de neutralizar plataformas de lanzamiento que representaban un peligro directo para sus bases y las líneas de navegación aliadas. Las pérdidas materiales de los bombardeos se estiman en varios millones de dólares.

El secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, se refirió a la situación durante un encuentro con periodistas en Nueva Delhi. El funcionario remarcó que las decisiones operativas buscan proteger la integridad del personal desplegado en Medio Oriente y estabilizar los flujos comerciales, especialmente en las rutas de abastecimiento de recursos energéticos.

Los analistas del Comando Central de las fuerzas estadounidenses señalaron que las maniobras se ejecutaron con precisión para minimizar los daños colaterales. A pesar de los reclamos de Irán, la administración estadounidense ratificó su compromiso con el monitoreo estricto de los movimientos en la periferia del golfo, advirtiendo que responderán ante cualquier indicio de reactivación de las hostilidades en el área de cobertura táctica.

La respuesta a Estados Unidos tras los bombardeos

En coincidencia con los incidentes, los medios estatales difundieron una declaración atribuida al líder supremo de la nación, el ayatolá Mojtaba Khamenei. En su alocución escrita con motivo de la festividad de Eid al-Adha, la máxima autoridad religiosa de Irán afirmó que los territorios regionales dejarán de operar como resguardo para el despliegue militar extranjero. El líder apuntó contra los últimos bombardeos ejecutados en la región.

mojtaba El ayatola Mojtaba Khamenei amenazó con represalias tras los nuevos ataques de Estados Unidos.

El pronunciamiento representa una de las intervenciones públicas más tajantes de Khamenei desde que asumió la conducción tras el fallecimiento de su predecesor en marzo. El documento subraya que la influencia de las potencias occidentales disminuye de forma progresiva debido a la resistencia de las fuerzas locales y al fortalecimiento de las capacidades operativas de la República Islámica.

Las negociaciones bilaterales, que cuentan con el soporte de Pakistán como canal intermedio, continúan desarrollándose en un entorno de extrema complejidad. El cese del fuego decretado a principios de abril se mantiene bajo una constante evaluación por parte de la comunidad internacional.

El impacto de los bombardeos en la región

Las representaciones diplomáticas intentan evitar que la actual escalada de declaraciones derive en una reanudación abierta del conflicto armado. La tensión escaló a niveles críticos luego de confirmarse que los ataques afectaron puntos de control logístico claves, elevando la alerta en los países limítrofes que dependen de la estabilidad del golfo para sus exportaciones.

Especialistas en política internacional advierten que el acuerdo de paz pende de un hilo. El intercambio de acusaciones cruzadas paralizó temporalmente los canales formales de diálogo, dejando la resolución de la crisis en manos de las gestiones reservadas que lideran delegaciones neutrales en territorio neutral. Las próximas horas serán determinantes para saber si se reestablecen las condiciones de la tregua original o si se ingresa en una fase de desgaste militar prolongado.