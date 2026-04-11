Donald Trump anunció el inicio del proceso para despejar el estrecho de Ormuz

estrecho de ormuz Fuerte expectativa sobre la liberación del Estrecho de Ormuz para el transporte de petróleo.

“Los estamos esperando. ¡Rápido cambio! Presidente DJT”, concluyó Trump, quien publicó el mensaje en medio de las negociaciones que comenzaron en Pakistán.

La delegación de la República Islámica, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, mantuvo una reunión con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, tras haber celebrado un encuentro previo con el jefe del Ejército, el general Asim Munir, con el objetivo de coordinar los detalles técnicos del inicio del diálogo con la administración norteamericana.

De manera inmediata, el mandatario local recibió al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien permanece instalado junto a su delegación en el hotel Serena de la capital, complejo designado como sede oficial de las negociaciones.

Este domingo continuarán las negociaciones.