Un caso que conmocionó a Brasil tuvo un final esperanzador este martes, cuando un equipo de rescate encontró viva a Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza, de 41 años, en Serra do Rola-Moça, Minas Gerais. Esto ocurrió después de que su expareja la empujara por un acantilado.
Su ex la empujó por un acantilado: la rescataron viva tras un enorme operativo
La mujer estuvo desaparecida durante más de un día. Un operativo enorme la rescató del fondo de un barranco
Silvanildo Amâncio de Araújo, de 52 años, admitió haber cometido el crimen. La Policía Militar pudo encontrar a la víctima usando equipos de imágenes térmicas durante la búsqueda.
La mujer fue vista por última vez el lunes (25), cuando le dijo a su familia que se encontraría con su expareja mientras llevaba a su hija a la escuela en Belo Horizonte. Luego, el hombre fue encontrado y detenido en Várzea da Palma, en el norte de Minas Gerais, después de confesar que había secuestrado a Ana Cláudia y la había tirado por un acantilado.
Enorme búsqueda
La búsqueda movilizó a equipos del Cuerpo de Bomberos y del Comando Estatal de Aviación (Comave), que iniciaron una operación conjunta el martes por la mañana en la región de Serra do Rola-Moça, Brasil.
Para encontrar a la víctima, los soldados usaron dispositivos con sensores térmicos, que pueden detectar la radiación infrarroja que emiten los seres vivos y convertirla en imágenes. Esta tecnología puede detectar fuentes de calor, incluso en bosques densos, lugares oscuros o áreas con poca visibilidad.
La Policía Militar informó que el helicóptero Pegasus tiene binoculares y monoculares térmicos, herramientas que fueron clave para localizar a Ana Cláudia. La víctima fue vista alrededor de 20 minutos después de que comenzara el vuelo.
Además de la policía, el Departamento de Bomberos usó drones con cámaras térmicas para ayudar a revisar el área.
Después de encontrar a la víctima, los equipos tenían que decidir la manera más segura de sacarla del lugar. Ana Cláudia estaba en un lugar de difícil acceso, con un terreno muy abrupto. Según Simão, un operador táctico aéreo se situó a unos diez metros de ella para ofrecer ayuda inicial y revisar las condiciones para el rescate.