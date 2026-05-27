Su ex la empujó por un acantilado: la rescataron viva tras un enorme operativo

Enorme búsqueda

atacanter El atacante, Silvanildo Amâncio de Araújo, está detenido.

La búsqueda movilizó a equipos del Cuerpo de Bomberos y del Comando Estatal de Aviación (Comave), que iniciaron una operación conjunta el martes por la mañana en la región de Serra do Rola-Moça, Brasil.

Para encontrar a la víctima, los soldados usaron dispositivos con sensores térmicos, que pueden detectar la radiación infrarroja que emiten los seres vivos y convertirla en imágenes. Esta tecnología puede detectar fuentes de calor, incluso en bosques densos, lugares oscuros o áreas con poca visibilidad.

La Policía Militar informó que el helicóptero Pegasus tiene binoculares y monoculares térmicos, herramientas que fueron clave para localizar a Ana Cláudia. La víctima fue vista alrededor de 20 minutos después de que comenzara el vuelo.

rescat Así rescataron a la víctima del fondo del acantilado.

Además de la policía, el Departamento de Bomberos usó drones con cámaras térmicas para ayudar a revisar el área.

Después de encontrar a la víctima, los equipos tenían que decidir la manera más segura de sacarla del lugar. Ana Cláudia estaba en un lugar de difícil acceso, con un terreno muy abrupto. Según Simão, un operador táctico aéreo se situó a unos diez metros de ella para ofrecer ayuda inicial y revisar las condiciones para el rescate.