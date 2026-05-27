Bolivia desplegará las Fuerzas Armadas en las protestas y bloqueos

bolivia un mes de bloqueos Bloqueos y cortes de rutas en todo Bolivia han llevado al desabastecimiento.

Los legisladores oficialistas insistieron en que no se trata de una medida de opresión, sino de una herramienta de emergencia para restablecer la normalidad en la circulación del transporte. De acuerdo con el Ejecutivo, el desabastecimiento ya generaba pérdidas millonarias y ponía en riesgo la cadena de pagos, además de encarecer los productos básicos que llegan a las góndolas de los supermercados y mercados populares.

Los motivos oficiales para el estado de excepción

Desde el Palacio Quemado argumentaron que la declaración del estado de excepción es una medida de última instancia ante el desabastecimiento generalizado. Los voceros de Rodrigo Paz señalaron que las manifestaciones, lideradas por sectores campesinos y sindicales, bloquearon los accesos a las ciudades principales, lo que derivó en una parálisis económica e institucional que ponía en riesgo la estabilidad del Estado.

El decreto presidencial, respaldado ahora por el Poder Legislativo, habilita la movilización de los efectivos del Ejército hacia los puntos de conflicto más críticos del mapa boliviano. Las autoridades gubernamentales insistieron en que el uso de la fuerza pública se realizará bajo los protocolos internacionales vigentes, aunque aclararon que no se tolerarán nuevos bloqueos que afecten los derechos de libre circulación de los ciudadanos.

Esta decisión busca despejar las principales arterias viales del país, fundamentales para la conexión internacional con el norte argentino y otros países del Mercosur. El despliegue de las patrullas comenzará de manera inmediata en los nodos logísticos más conflictivos, priorizando el desbloqueo de los caminos de montaña donde se concentran los camiones de carga pesada que transportan insumos médicos y combustibles hacia los centros urbanos más poblados.

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Reacciones de la oposición ante el estado de excepción

La determinación del Congreso generó un rechazo inmediato por parte de los dirigentes de las organizaciones sociales y los partidos de la oposición. Diversos colectivos de derechos humanos manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que el estado de excepción derive en una escalada de violencia y se utilice la estructura militar para reprimir las protestas legítimas de la población.

Portavoces de los sectores movilizados ratificaron la continuidad de las medidas de fuerza y aseguraron que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles no frenará los reclamos sociales del pueblo. Por su parte, analistas internacionales advierten que la situación en Bolivia ingresa en un escenario de alta incertidumbre, donde la mediación de organismos regionales como la OEA podría ser requerida en los próximos días para evitar mayores enfrentamientos civiles.

Líderes de las bancadas opositoras calificaron la medida como un atropello a las libertades democráticas y convocaron a una marcha pacífica para los próximos días. Las centrales obreras anticiparon que profundizarán las medidas de fuerza si se registra un solo ciudadano herido por la acción de los cuerpos de infantería, lo que tensa aún más la cuerda en un conflicto político de final abierto.