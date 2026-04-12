Irán amenazó a Estados Unidos con atacar su flota tras la orden de Trump de bloquear Ormuz

cierre del estrecho de Ormuz

"La reunión fue bien, se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos, pero el único punto realmente importante, el armamento nuclear, no se aprobó. Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos comenzará a bloquear a todos los buques", sentenció el mandatario.

Además, Trump calificó de "extorsión" los peajes que Irán cobra por circular en la zona, asegurando que interceptarán a cualquier buque en aguas internacionales que haya pagado dicha tasa. "No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal. Quieren dinero y, más importante aún, quieren armas nucleares", añadió.

El fracaso de la diplomacia en Pakistán

La decisión llega tras una maratónica jornada de 21 horas de reuniones directas en Islamabad. Fue un encuentro histórico y sin precedentes desde la Revolución Islámica de 1979, pero resultó insuficiente para zanjar más de 40 años de rivalidad.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien encabezó la delegación, fue el encargado de oficializar el fracaso de las conversaciones:

El escollo principal: La negativa de Irán a dar garantías firmes de que no buscará fabricar un arma nuclear.

La negativa de Irán a dar garantías firmes de que no buscará fabricar un arma nuclear. La advertencia: Vance subrayó que la falta de acuerdo es "mucho más perjudicial para Irán que para los Estados Unidos".

Vance subrayó que la falta de acuerdo es "mucho más perjudicial para Irán que para los Estados Unidos". El fin de la tregua: Con este anuncio, queda en el limbo el precario alto el fuego que regía desde el pasado 28 de febrero.

La respuesta de Irán: "Torbellino mortal"

Desde Teherán, la respuesta no se hizo esperar. El régimen iraní afirmó tener el "control total" de las aguas del estrecho y advirtió que cualquier movimiento hostil de la flota de Washington será respondido con un "torbellino mortal".

La comunidad internacional observa con alarma el cierre de una de las arterias comerciales más importantes del planeta. Analistas advierten que un bloqueo efectivo de Ormuz podría disparar los precios del crudo a niveles históricos y desencadenar un conflicto armado de escala global de forma inminente.