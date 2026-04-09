Medio Oriente: crece la presión internacional contra Israel tras las matanzas en el Líbano

Alarma en Europa y Asia por las matanzas en el Líbano

La diplomacia mundial se movilizó durante las últimas horas con contactos de alto nivel para intentar frenar los bombardeos contra civiles en el Líbano.

Pakistán y Francia: el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif , y el presidente francés, Emmanuel Macron , mantuvieron una charla telefónica donde expresaron su "profunda preocupación" por la agresión y coincidieron en la urgencia de detener los asesinatos para restablecer la paz regional.

China: a través de su portavoz Mao Ning, el gigante asiático exigió que se proteja la vida de los civiles y llamó a todas las partes a "mantener la calma y actuar con moderación" tras los bombardeos del miércoles.

Diferencias con Washington y cruce a Donald Trump

El Reino Unido marcó una clara distancia respecto a la postura de la Casa Blanca. Si bien reconoció la alianza estratégica con Estados Unidos, Cooper calificó de "completamente erróneas" las amenazas del presidente Donald Trump sobre aniquilar "toda una civilización".

"Ese tipo de retórica incendiaria puede tener consecuencias igualmente incendiarias", advirtió la funcionaria británica, subrayando que su país no "delegará su política exterior" en nadie más.