La comunidad internacional sigue atenta a la guerra en Medio Oriente y elevó este jueves el tono de su reclamo ante la crítica situación en el Líbano. Tras los ataques aéreos masivos perpetrados por Israel el miércoles, que resultaron en una cifra trágica de cientos de muertos y heridos, diversos líderes mundiales y organismos multilaterales exigieron un freno inmediato a la violencia y el respeto a la soberanía territorial.
Medio Oriente: crece la presión internacional contra Israel tras las matanzas en el Líbano
La ONU y potencias como China y Francia condenan la muerte de civiles. Londres calificó de "errónea" la retórica de Trump sobre el conflicto en Medio Oriente
Desde la ONU, el portavoz adjunto del secretario general, Farhan Haq, condenó "con vehemencia" la pérdida de vidas civiles y la interferencia en las tareas de los cascos azules de la Unifil, tras la detención de uno de sus miembros por parte de fuerzas israelíes. El organismo instó a aprovechar la tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán para buscar una solución diplomática definitiva.
Según Ministerio de Salud Pública del Líbano, este miércoles al menos 254 personas murieron y otras 1.165 resultaron heridas en diferentes zonas del Líbano, donde Israel dijo haber alcanzado más de cien objetivos en un lapso de apenas 10 minutos.
Alarma en Europa y Asia por las matanzas en el Líbano
La diplomacia mundial se movilizó durante las últimas horas con contactos de alto nivel para intentar frenar los bombardeos contra civiles en el Líbano.
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Pakistán y Francia: el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el presidente francés, Emmanuel Macron, mantuvieron una charla telefónica donde expresaron su "profunda preocupación" por la agresión y coincidieron en la urgencia de detener los asesinatos para restablecer la paz regional.
China: a través de su portavoz Mao Ning, el gigante asiático exigió que se proteja la vida de los civiles y llamó a todas las partes a "mantener la calma y actuar con moderación" tras los bombardeos del miércoles.
Diferencias con Washington y cruce a Donald Trump
El Reino Unido marcó una clara distancia respecto a la postura de la Casa Blanca. Si bien reconoció la alianza estratégica con Estados Unidos, Cooper calificó de "completamente erróneas" las amenazas del presidente Donald Trump sobre aniquilar "toda una civilización".
"Ese tipo de retórica incendiaria puede tener consecuencias igualmente incendiarias", advirtió la funcionaria británica, subrayando que su país no "delegará su política exterior" en nadie más.