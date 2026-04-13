Guerra en Medio Oriente: fuerte cruce entre Donald Trump y el papa León XIV

La respuesta del Vaticano

Lejos de evitar el conflicto, el papa León XIV respondió con firmeza. Durante un viaje oficial, aseguró que no le teme a Donald Trump y reafirmó su compromiso con un mensaje claro: la Iglesia debe oponerse a la guerra.

“No tengo miedo”, sostuvo el pontífice, quien insistió en que seguirá alzando la voz contra los conflictos armados, en línea con los principios del Evangelio.

El Papa también remarcó que su rol no es político sino moral, y que su deber es promover la paz y el diálogo entre las naciones, incluso frente a críticas de líderes mundiales.

Un conflicto con trasfondo global

El enfrentamiento refleja una tensión más profunda entre dos visiones opuestas: por un lado, la postura intervencionista y de seguridad defendida por Trump; por otro, el enfoque pacifista impulsado por el líder de la Iglesia católica.

La disputa también evidencia una creciente polarización entre sectores políticos y religiosos a nivel internacional, especialmente en torno a temas como la guerra, la migración y el uso de la fe en el discurso público.

Lejos de apaciguarse, el cruce entre ambos líderes parece marcar el inicio de una nueva etapa de confrontación entre la Casa Blanca y el Vaticano, con impacto no solo en la política internacional, sino también en el debate ideológico dentro del mundo occidental.