Un nuevo conflicto internacional se desató en las últimas horas tras el duro enfrentamiento verbal entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el papa León XIV, en medio del debate global por la guerra en Medio Oriente.
Guerra en Medio Oriente: fuerte cruce entre Donald Trump y el papa León XIV
Donald Trump criticó y calificó de “débil” al pontífice. El Papa respondió que no le teme y reafirmó su mensaje contra la guerra en Medio Oriente
La polémica comenzó cuando Donald Trump criticó públicamente al pontífice a través de sus redes sociales, calificándolo como “débil” y “terrible en política exterior”. El mandatario cuestionó especialmente la postura del Papa frente a los conflictos en Irán y Venezuela, y lo acusó de alinearse con sectores de la “izquierda radical”.
Además, el presidente estadounidense alimentó la controversia al difundir una imagen generada con inteligencia artificial en la que se lo representaba con rasgos mesiánicos, lo que generó rechazo y amplificó la discusión en redes sociales.
La respuesta del Vaticano
Lejos de evitar el conflicto, el papa León XIV respondió con firmeza. Durante un viaje oficial, aseguró que no le teme a Donald Trump y reafirmó su compromiso con un mensaje claro: la Iglesia debe oponerse a la guerra.
“No tengo miedo”, sostuvo el pontífice, quien insistió en que seguirá alzando la voz contra los conflictos armados, en línea con los principios del Evangelio.
El Papa también remarcó que su rol no es político sino moral, y que su deber es promover la paz y el diálogo entre las naciones, incluso frente a críticas de líderes mundiales.
Un conflicto con trasfondo global
El enfrentamiento refleja una tensión más profunda entre dos visiones opuestas: por un lado, la postura intervencionista y de seguridad defendida por Trump; por otro, el enfoque pacifista impulsado por el líder de la Iglesia católica.
La disputa también evidencia una creciente polarización entre sectores políticos y religiosos a nivel internacional, especialmente en torno a temas como la guerra, la migración y el uso de la fe en el discurso público.
Lejos de apaciguarse, el cruce entre ambos líderes parece marcar el inicio de una nueva etapa de confrontación entre la Casa Blanca y el Vaticano, con impacto no solo en la política internacional, sino también en el debate ideológico dentro del mundo occidental.