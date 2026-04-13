Tragedia en el fútbol de veteranos: jugaba un partido, se descompuso y perdió la vida

Ante la magnitud de la tragedia, los organizadores del torneo de fútbol de veteranos tomaron la decisión de suspender todas las actividades programadas para la jornada, en una muestra de respeto y dolor ante la pérdida de uno de sus integrantes.

Las autoridades sanitarias confirmaron que la causa de muerte fue un paro cardíaco y detallaron que se realizaron maniobras de reanimación sin éxito.

Tripailaf era trabajador de la recolección de residuos domiciliarios y padre de dos hijos. Como no puede ser de otra forma, las redes sociales se llenaron de mensajes de familiares y amigos despidiéndose de él.

"Que Dios te cuide como te lo mereces, por ser tan buen hermano, padre y esposo", expresó su hermano Daniel. Un amigo posteó: “Hoy te fuiste haciendo tu deporte favorito. El domingo iba a ver a tu Germinal, cueste lo que cueste me decías, yo voy a estar en el tablón y hacer el aguante".

muerte, hombre Las redes sociales se llenaron de mensajes ante la triste pérdida.

Según informaron algunos medios locales, el velatorio del hombre fue el pasado domingo por la mañana, y sus restos fueron inhumados en el cementerio de Rawson.

La importancia de los controles médicos

Este triste episodio vuelve a poner sobre la mesa la importancia de los controles médicos preventivos antes de realizar actividades físicas de alta intensidad, especialmente en torneos donde la exigencia es alta.

La frecuencia recomendada para los chequeos médicos generales es anual, especialmente a partir de los 40 años, para prevenir enfermedades o problemas de este tipo.