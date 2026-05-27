Video: un hombre violó la perimetral acosó a su ex pareja y se le colgó del auto

A través de un extenso comunicado publicado en redes sociales, relató detalles del violento hecho que se viralizó en las últimas horas y aseguró que teme por su vida.

Según expresó Micaela Calderón, el episodio ocurrido durante la madrugada del domingo “no fue un hecho aislado”, sino el límite de una situación de hostigamiento constante que viene denunciando desde hace tiempo.

La mujer identificó al agresor como Carlos Luciano Nieva y afirmó que el hombre se subió al capot de la camioneta en la que ella circulaba junto a amigas, mientras golpeaba violentamente el parabrisas y lanzaba amenazas de muerte. “Nos gritaba una y otra vez que nos iba a matar”, escribió.

En otro de los pasajes del video el agresor le dice: "si no sos mía no sos de nadie".

Además, sostuvo que el acusado mantiene un acoso sistemático no solo hacia ella, sino también hacia su entorno. “Nos persigue, nos vigila, sabe nuestros horarios, dónde vivimos y qué vehículos usamos”, denunció.

También afirmó que el hombre habría utilizado múltiples números de WhatsApp y perfiles falsos en redes sociales para intimidarla.

En su descargo, la joven aseguró que ya había realizado una denuncia hace más de tres meses y que actualmente el acusado tenía una medida cautelar de prohibición de acercamiento y contacto, la cual habría incumplido con este nuevo episodio.

“Las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas, con miedo y ansiedad, mientras un violento que no respeta las órdenes de la Justicia sigue su vida como si nada”, expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauroszeta/status/2059611576479461779&partner=&hide_thread=false TIENE PERIMETRAL, LA PERSIGUE Y SE LE CUELGA DEL AUTO

- El hombre ya fue denunciado y tiene restricción perimetral

- Se le colgó del auto al grito de "sos mía o de nadie"

Concepción | Tucumán pic.twitter.com/cKXRsm1auR — Vía Szeta (@mauroszeta) May 27, 2026

Efectivos del Área Investigativa de la Comisaría de Concepción realizaron un allanamiento en una vivienda de calle Los Patos, en la ciudad de Concepción, donde lograron detener a Carlos Luciano Nieva, de 34 años, acusado de amenazas y agresiones contra la joven.

El comunicado de Micaela Calderón en Facebook

"Decido escribir esto porque en las últimas horas se viralizaron videos, sin nuestra autorización, de una situación terriblemente angustiante que vivimos el domingo a la madrugada con mis amigas, y veo con mucha impotencia cómo gente que no sabe absolutamente nada del contexto opina, juzga y habla cosas que no son. Quiero que sepan que lo que se ve en esos videos no fue un hecho aislado.

Lo que pasó el domingo fue el límite de un calvario que vengo viviendo desde hace más de diez años. La persona que se subió al capot de la camioneta, golpeando con violencia el parabrisas para destruirlo mientras nos gritaba una y otra vez que nos iba a matar, es Carlos Luciano Nieva. No fue un impulso; fue el reflejo de la violencia extrema que este tipo es capaz de ejercer.

Venimos sufriendo un hostigamiento y acoso sistemático, por que no solo soy yo quien padece esta situación, sino que se extiende a todo mi círculo, nos persigue, nos vigila, sabe nuestros horarios y las actividades que realizamos, sabe qué vehículos usamos, donde vivimos, pasa gritando por mi casa y las de mi entorno, deja notas perturbadoras y mas... Ha utilizado decenas de números de WhatsApp y perfiles falsos en redes sociales para amedrentarme. Maneja un taxi en Concepción, usando ese auto como una herramienta para perseguirme.

Lo denuncié hace más de 3 meses, y actualmente él tiene una medida cautelar de prohibición de acercamiento y de contacto hacia mi persona.Hoy decido hablar en primera persona porque las víctimas no podemos seguir viviendo encerradas, con miedo, ansiedad e inseguridad, mientras un violento que no respeta las órdenes de la justicia sigue su vida como si nada.

También hago un llamado a la sociedad, a los vecinos y a quienes conocen a este sujeto y todavía minimizan, justifican o silencian lo que hace: la indiferencia también es cómplice.

No voy a naturalizar más la violencia ni las amenazas de muerte. La justicia ya está actuando, y solo queremos que la ley actúe con la seriedad y la urgencia que corresponde antes de que tengamos que lamentar algo peor.

Queremos vivir en paz y sentirnos seguras. Gracias a los que de verdad nos apoyan".

Fuente: contextotucuman.com y @maurozeta (video red social X)