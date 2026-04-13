El petróleo vuelve a superar los U$S 100 y hay máxima tensión en los mercados

estrecho de ormuz Estrecho de Ormuz. Nuevos bloqueos económicos ha desatado una tormenta en los mercados financieros.

Este escenario terminó con lo que los analistas denominaban el "dividendo de la paz", un período de relativa calma en los precios que permitía a las economías centrales controlar la inflación. Con el crudo arriba de los tres dígitos, ese respiro se considera oficialmente terminado.

Impacto en Wall Street y los mercados

La reacción en los centros financieros no se hizo esperar. La suba del crudo golpeó de lleno en Wall Street, donde las acciones de empresas vinculadas al consumo y la industria pesada operan en rojo debido al temor por el aumento de los costos operativos y logísticos.

Commodities: el Brent y el WTI muestran una tendencia alcista que, según expertos, podría sostenerse si no hay una desescalada inmediata.

el Brent y el WTI muestran una tendencia alcista que, según expertos, podría sostenerse si no hay una desescalada inmediata. Inflación: el encarecimiento de la energía vuelve a poner bajo presión a la Reserva Federal de Estados Unidos y a los bancos centrales de Europa, que luchan por mantener los precios a raya.

¿Qué significa para la Argentina?

Para nuestro país, el impacto es ambivalente. Por un lado, un precio internacional alto beneficia el potencial exportador de Vaca Muerta y la entrada de divisas por hidrocarburos. Sin embargo, el lado negativo se siente rápidamente en los surtidores: la presión sobre los costos de importación de combustibles y la logística interna amenaza con trasladarse a los precios de la canasta básica.

"El mercado opera con miedo. Cuando el petróleo supera los U$S 100 por cuestiones bélicas o bloqueos, la volatilidad se vuelve impredecible", explicaron analistas financieros tras el cierre de las rondas matutinas.

Por ahora, el mundo observa con preocupación los movimientos de Washington y Teherán, mientras el precio del "oro negro" sigue su escalada sin un techo claro a la vista.