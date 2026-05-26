El desarrollo no convencional en Vaca Muerta alcanzó un nuevo récord histórico de producción durante abril de 2026. La provincia consolidó su posición como el principal motor energético nacional al aportar el 70,5% del total de petróleo crudo extraído en todo el territorio argentino, impulsada por un notable avance tecnológico en la región.
Vaca Muerta ya aporta más de dos tercios del petróleo de todo el país
En Vaca Muerta la producción de petróleo no convencional superó récords, representando el 70,5% del total nacional y generando un superávit histórico
La actividad en la formación geológica modificó sustancialmente la matriz hidrocarburífera. De acuerdo con los últimos datos oficiales provistos por el Ministerio de Energía, la producción de petróleo en Neuquén promedió los 628.924 barriles diarios durante el cuarto mes del año. Este volumen representa un crecimiento del 3,13% en comparación con el mes anterior y un incremento interanual del 36,18% respecto a abril de 2025. El fuerte dinamismo del segmento no convencional determinó que el 97,10% del total provincial correspondiera exclusivamente a la extracción de shale oil, alcanzando un neto diario de 610.664 barriles.
A nivel país, la obtención total de crudo se ubicó en 891.704 barriles por jornada, lo que posiciona el aporte neuquino de Vaca Muerta por encima de los dos tercios del total nacional. Este salto productivo generó además un impacto macroeconómico considerable, permitiendo que la balanza energética de Argentina alcanzara en abril un saldo positivo de U$S 1.096 millones, explicando el 52% del superávit comercial general del gobierno nacional.
El crecimiento estuvo traccionado de manera principal por la expansión operativa en áreas clave de la cuenca, entre las cuales destacan El Trapial Este, La Angostura Sur I, Bajada del Palo Este, La Amarga Chica y Narambuena, donde las compañías operadoras intensificaron sus programas de perforación profunda.
El récord de fracturas en Vaca Muerta
La aceleración productiva está directamente vinculada con la intensidad de las tareas en el subsuelo. Durante el primer cuatrimestre de 2026, las operaciones en Vaca Muerta registraron un acumulado de 9.714 etapas de fractura, quedando a un paso de la barrera de las 10.000 intervenciones en apenas cuatro meses de actividad continua.
Este indicador clave de la actividad del fracking experimentó un ascenso del 23% en relación con el mismo período del año anterior, cuando se habían contabilizado 7.913 operaciones de estimulación hidráulica. La petrolera bajo control estatal YPF concentró casi la mitad de estas punciones, liderando el despliegue técnico junto a firmas de servicios especializadas como Halliburton, que encabezó las estadísticas de soporte en el sector inferior.
Las empresas que impulsan a Vaca Muerta
Por el lado de las operadoras privadas, Vista Energy ocupó el tercer lugar en el ranking con 975 etapas de fractura aplicadas a sus desarrollos de petróleo no convencional. Le siguieron Tecpetrol con 699 operaciones -focalizadas mayormente en la ventana de gas de Fortín de Piedra-, Pampa Energía con 647 y Pan American Energy con 605 punciones técnicas en sus respectivos bloques.
Entre los yacimientos con mayor concentración de tareas operativas figuraron La Caverna, administrado por YPF, con 1.152 etapas de fractura, seguido de cerca por Lajas Este y el sector denominado La Amarga Chica, que también mostraron un ritmo frenético durante todo el último bimestre.
El plan vial en Zona Norte por el impacto urbano de Vaca Muerta
El incremento exponencial de las operaciones industriales anunciaron la puesta en marcha de un plan de infraestructura vial de gran escala para mitigar las dificultades de tránsito que genera el constante movimiento de vehículos vinculados a la actividad hidrocarburífera.
El crecimiento demográfico y de carga pesada sobre las principales rutas de conexión regional saturó los accesos urbanos hacia los centros de extracción en Vaca Muerta.