Vaca Muerta ya aporta más de dos tercios del petróleo de todo el país

pueblo añelo 2 Vaca Muerta está ubicada en el pueblo de Añelo.

El crecimiento estuvo traccionado de manera principal por la expansión operativa en áreas clave de la cuenca, entre las cuales destacan El Trapial Este, La Angostura Sur I, Bajada del Palo Este, La Amarga Chica y Narambuena, donde las compañías operadoras intensificaron sus programas de perforación profunda.

El récord de fracturas en Vaca Muerta

La aceleración productiva está directamente vinculada con la intensidad de las tareas en el subsuelo. Durante el primer cuatrimestre de 2026, las operaciones en Vaca Muerta registraron un acumulado de 9.714 etapas de fractura, quedando a un paso de la barrera de las 10.000 intervenciones en apenas cuatro meses de actividad continua.

Este indicador clave de la actividad del fracking experimentó un ascenso del 23% en relación con el mismo período del año anterior, cuando se habían contabilizado 7.913 operaciones de estimulación hidráulica. La petrolera bajo control estatal YPF concentró casi la mitad de estas punciones, liderando el despliegue técnico junto a firmas de servicios especializadas como Halliburton, que encabezó las estadísticas de soporte en el sector inferior.

Las empresas que impulsan a Vaca Muerta

Por el lado de las operadoras privadas, Vista Energy ocupó el tercer lugar en el ranking con 975 etapas de fractura aplicadas a sus desarrollos de petróleo no convencional. Le siguieron Tecpetrol con 699 operaciones -focalizadas mayormente en la ventana de gas de Fortín de Piedra-, Pampa Energía con 647 y Pan American Energy con 605 punciones técnicas en sus respectivos bloques.

Entre los yacimientos con mayor concentración de tareas operativas figuraron La Caverna, administrado por YPF, con 1.152 etapas de fractura, seguido de cerca por Lajas Este y el sector denominado La Amarga Chica, que también mostraron un ritmo frenético durante todo el último bimestre.

El plan vial en Zona Norte por el impacto urbano de Vaca Muerta

El incremento exponencial de las operaciones industriales anunciaron la puesta en marcha de un plan de infraestructura vial de gran escala para mitigar las dificultades de tránsito que genera el constante movimiento de vehículos vinculados a la actividad hidrocarburífera.

El crecimiento demográfico y de carga pesada sobre las principales rutas de conexión regional saturó los accesos urbanos hacia los centros de extracción en Vaca Muerta.