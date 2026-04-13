Quién es el hombre desaparecido que encontraron dentro de una pared en una obra de construcción

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Hombre desaparecido en Entre Ríos: podría ser el que estaba dentro de la pared

Conforme al relato de los propios trabajadores de la obra, el aviso al 911 se dio luego de encontrar sangre en uno de los sectores.

Se indicó que el cadáver fue colocado en el hueco de una escalera y sobre él construyeron una especie de pared, cubriéndolo con cal, informó Entremedios.

El operativo de extracción del cuerpo requirió la intervención de personal de Criminalística y Bomberos Voluntarios, debido al avanzado estado de putrefacción y a la complejidad del lugar donde había sido escondido el cuerpo.

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Hombre desaparecido en Entre Ríos: todo apunta a que se trata de un homicidio

Acerca de la identidad de la víctima, explicaron que es difícil su identificación debido al estado del cuerpo, pero sospechan que podría estar vinculado a un trabajador que estaba desaparecido desde hace dos semanas.

Según arrojaron las primeras tareas investigativas, el hombre trabajaba en la misma obra y su desaparición databa de aproximadamente 15 días, aunque no existía denuncia formal sobre la averiguación de su paradero.

La causa quedó en manos del fiscal Alejandro Perroud, quien comunicó que no se descarta ninguna conjetura, aunque todo apunta a que se trata de un homicidio.