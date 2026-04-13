El cuerpo de un hombre fue hallado en una pared en una obra en construcción en la ciudad de Colón, Entre Ríos, y las autoridades informaron que, pese a que todavía no pudieron confirmar su identidad, creen que es un obrero de nacionalidad paraguaya que estaba desaparecido hace días.
Quién es el hombre desaparecido que encontraron dentro de una pared en una obra de construcción
El macabro hallazgo puso en estado de alerta a los investigadores, que le apuntan a un hombre desaparecido hacía varios días
El operativo se inició este domingo por la mañana en la zona costera de Colón, en un edificio en construcción ubicado en el cruce de la avenida Quirós y Moreno, cuando obreros encontraron un cuerpo tapado con cal, en lo que parecía ser una pared.
La extracción del cuerpo tras el hallazgo, demandó más trabajo de los esperado.
Hombre desaparecido en Entre Ríos: podría ser el que estaba dentro de la pared
Conforme al relato de los propios trabajadores de la obra, el aviso al 911 se dio luego de encontrar sangre en uno de los sectores.
Se indicó que el cadáver fue colocado en el hueco de una escalera y sobre él construyeron una especie de pared, cubriéndolo con cal, informó Entremedios.
El operativo de extracción del cuerpo requirió la intervención de personal de Criminalística y Bomberos Voluntarios, debido al avanzado estado de putrefacción y a la complejidad del lugar donde había sido escondido el cuerpo.
Hombre desaparecido en Entre Ríos: todo apunta a que se trata de un homicidio
Acerca de la identidad de la víctima, explicaron que es difícil su identificación debido al estado del cuerpo, pero sospechan que podría estar vinculado a un trabajador que estaba desaparecido desde hace dos semanas.
Según arrojaron las primeras tareas investigativas, el hombre trabajaba en la misma obra y su desaparición databa de aproximadamente 15 días, aunque no existía denuncia formal sobre la averiguación de su paradero.
La causa quedó en manos del fiscal Alejandro Perroud, quien comunicó que no se descarta ninguna conjetura, aunque todo apunta a que se trata de un homicidio.