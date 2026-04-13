Jubilados desaparecidos de Chubut: "Quieren hacer pasar la desaparición como un accidente", dijo Aldana Botha

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Jubilados desaparecidos de Chubut: 6 meses de silencio absoluto

La desaparición de Juana y Pedro no es solo un expediente más; es un vacío que golpea a una familia que no ha dejado de buscar. Desde aquel octubre de 2025, cuando se les perdió el rastro, las hipótesis han sido variadas, pero las certezas, nulas.

“Si fue un accidente, ¿por qué no aparecieron? ¿En dónde están?”, cuestionó. “Hay muchas preguntas sin resolver. Si fueran personas que tuvieron un accidente y salieron a caminar, ¿cómo no se van a llevar una campera de abrigo o comida, agua?”.”, agregó.

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Para Aldana Botha, la dirección que está tomando la investigación oficial no coincide con los indicios que maneja la familia. La crítica principal radica en la inacción y la falta de rastrillajes exhaustivos que contemplen otras líneas investigativas más allá de un posible siniestro vial o una caída accidental en una zona compleja.

Los puntos clave del reclamo:

Falta de recursos: la familia denuncia que los tiempos de la justicia no son los mismos que los de quienes esperan en casa.

Hipótesis limitadas: critican que se intente instalar la teoría del accidente para cerrar el caso rápidamente.

Abandono estatal: sienten que, con el paso de los meses, el interés oficial por encontrar a los jubilados desaparecidos se ha ido diluyendo.

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El caso de los jubilados desaparecidos que conmociona a la Patagonia

El hecho de que dos personas mayores desaparezcan sin dejar rastro —ni de ellos, ni del vehículo en el que se trasladaban— plantea interrogantes que la policía de Chubut aún no ha podido responder. ¿Cómo es posible que en seis meses no haya aparecido un solo rastro sólido?

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La lucha de Aldana Botha y su familia es hoy contra el tiempo y contra el olvido. "No vamos a permitir que se dejen de buscar", sostienen, mientras esperan que la difusión mediática reactive una causa que, por ahora, parece estancada en la incertidumbre del sur argentino.