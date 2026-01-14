Irán acelera los juicios contra opositores y Trump amenazó con intervenir

El jefe del Poder Judicial de Irán, Gholamhossein Mohseni Ejei, ordenó este miércoles la realización de juicios sumarios contra los miles de manifestantes detenidos durante la actual ola de protestas antigubernamentales. En declaraciones difundidas por la televisión estatal, el funcionario instó a actuar con celeridad para garantizar el impacto de las sentencias.
"Si alguien ha prendido fuego a una persona, la ha decapitado antes de quemar su cuerpo, debemos hacer nuestro trabajo rápidamente", declaró el funcionario durante una visita a una prisión que alberga personas arrestadas durante las protestas, según informó la agencia alemana DW.
La orden de juicios rápidos en Irán
Las declaraciones se producen en un contexto de represión. Según reportes de organizaciones de derechos humanos citados por los medios, la cifra de muertos en las protestas superaría los 2.000, mientras que el número de detenidos asciende a más de 16.700 personas.
Las autoridades iraníes han calificado las movilizaciones como "disturbios" fomentados por enemigos extranjeros, en un marco internacional enrarecido tras la captura, en Caracas, del exmandatario venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses. Son muchos los que piensan que el próximo objetivo es Irán.
La advertencia de Donald Trump
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia al régimen de Teherán. En respuesta a la represión y la amenaza de ejecuciones inminentes, el mandatario aseguró que su administración tomará "medidas muy fuertes", informó BBC.
"Si hacen tal cosa, tomaremos medidas muy fuertes", declaró Trump en una entrevista, añadiendo que golpeará a Irán "muy duro" si las autoridades continúan matando a los manifestantes.
La BBC ha verificado videos que muestran enfrentamientos en ciudades como Mashhad y edificios gubernamentales en llamas, confirmando la extensión del estallido social a pesar del bloqueo de internet.
Trump recalcó: "He cancelado todas las reuniones con los representantes iraníes hasta que termine la matanza sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino ¡MIGA!".
Esta última sigla es una recreación del eslogan trumpista "Make America Great Again", pero reemplaza a "América" por "Irán": ("Make Iran Great Again").