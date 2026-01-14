Irán acelera los juicios contra opositores y Trump amenazó con intervenir

Las autoridades iraníes han calificado las movilizaciones como "disturbios" fomentados por enemigos extranjeros, en un marco internacional enrarecido tras la captura, en Caracas, del exmandatario venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses. Son muchos los que piensan que el próximo objetivo es Irán.

Manifestantes marchan sobre un puente en Teherán, Irán Se cree que hay miles de muertos por la represión en Irán. Imagen ilustrativa.

La advertencia de Donald Trump

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia al régimen de Teherán. En respuesta a la represión y la amenaza de ejecuciones inminentes, el mandatario aseguró que su administración tomará "medidas muy fuertes", informó BBC.

"Si hacen tal cosa, tomaremos medidas muy fuertes", declaró Trump en una entrevista, añadiendo que golpeará a Irán "muy duro" si las autoridades continúan matando a los manifestantes.

La BBC ha verificado videos que muestran enfrentamientos en ciudades como Mashhad y edificios gubernamentales en llamas, confirmando la extensión del estallido social a pesar del bloqueo de internet.

Trump recalcó: "He cancelado todas las reuniones con los representantes iraníes hasta que termine la matanza sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino ¡MIGA!".

Esta última sigla es una recreación del eslogan trumpista "Make America Great Again", pero reemplaza a "América" por "Irán": ("Make Iran Great Again").