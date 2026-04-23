¿Juega Cambiasso en el Mundial?: en Estados Unidos buscan que Italia reemplace a Irán

Buscan que Italia reemplace a Irán en el Mundial

Paolo Zampolli, delegado de Donald Trump en Italia, confirmó que le propuso al presidente de Estados Unidos una alternativa a la participación de Irán en el Mundial: la sugerencia indica que Italia los reemplace para evitar conflictos derivados de la difícil situación que se vive en Medio Oriente con enfrentamientos bélicos entre el país del norte y los asiáticos.

Así lo informó el periódico británico Financial Times quien citó a Zampolli: "Confirmo que le he sugerido a Trump y a Infantino que Italia reemplace a Irán en la Copa del Mundo".

El nacido en Milán, con doble ciudadanía y con una gran relación con Donald Trump agregó: "Soy italiano y sería un sueño ver a la Azzurri en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen la trayectoria necesaria para justificar su inclusión".

Una vez más, política y deporte coinciden, aunque las voces que se refieran al respecto no tengan la idoneidad para hacerlo.

Irán La Selección de Irán ganó su boleto para el Mundial dentro de la cancha.

La tajante postura de Irán para el Mundial

Irán no se bajará del Mundial ni cederá el lugar que ganó legítimamente y en la cancha a cualquier selección del mundo. Fue por eso que el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, aclaró que su país "boicoteará a Estados Unidos", pero "no el Mundial" de fútbol.

Es verdad que semanas atrás tuvieron conversaciones con la FIFA para reubicar sus partidos fuera de Estados Unidos mientras que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó que su país está preparado para recibir los partidos de la primera fase de Irán si fuera necesario.

"México mantiene relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, por lo tanto esperaremos a ver qué decide la FIFA", expresó la mandataria; sin embargo, su apertura no fue tenida en cuenta.

Además, Abolfazl Pasandideh, embajador de Irán en México, denunció al gobierno de Estados Unidos de "falta de cooperación" con respecto a la "expedición de visados y la prestación de apoyo logístico" a la delegación iraní de cara la cita máxima del fútbol.

Todo esto deja en evidencia que el Mundial ya comenzó y no precisamente en la cancha: se disputa en los escritorios, con relaciones políticas internacionales y con un conflicto en Medio Oriente lejos de llegar a su fin.