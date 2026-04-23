Agustín Módica, entre el clásico ante la Lepra y la ilusión de clasificar a los playoffs: "El domingo tenemos que ir a dejar todo"

"Después del triunfo que metimos esta semana, se reavivó la ilusión de poder clasificar. Siempre fue el objetivo. Sabíamos que, si sumábamos, íbamos a alejarnos del descenso y acercarnos a los playoffs. Por eso el domingo tenemos que ir a dejar todo. Más allá de ser un clásico, no deja de ser un partido de fútbol en el que hay que hacerlo con la responsabilidad que eso conlleva y, ojalá, podamos ganarlo para poder meternos en los playoffs", expresó Agustín Módica a Ovación 90 en Radio Nihuil.

Mientras la ansiedad gana los corazones leprosos y mensanas, para el delantero de Gimnasia y Esgrima es importante mantener la calma a medida que se acerca el día del gran clásico ante Independiente Rivadavia. "Estoy tranquilo y con ganas de que llegue el fin de semana. Ganar es lo que más queremos", sentenció el delantero.

El arribo de Agustín Módica a Gimnasia y Esgrima y la ayuda de los cuerpos técnicos para llegar a este gran presente

Agustín Módica llegó a Gimnasia y Esgrima a inicios de este año y, con ayuda del entonces DT del Lobo Ariel Broggi, se volvió una pieza fundamental en el equipo. El traspaso de mando a Darío Franco no alteró su presente y hoy es una carta de ataque indispensable en el mensana.

Embed - Radio Nihuil on Instagram: " EN LA PREVIA DEL CLÁSICO - El delantero Agustín Módica se refirió a la actualidad institucional y deportiva de Gimnasia y Esgrima en la recta final del torneo. En las horas previas al clásico, subrayó que el reciente triunfo ha revitalizado la ilusión del equipo por asegurar un lugar en la zona de clasificación, alejándose simultáneamente de la zona de descenso." View this post on Instagram

"La gente de Gimnasia fue muy buena conmigo desde el primer día. Me hice amigo de mis compañeros desde el día uno. El cuerpo técnico anterior y el que tenemos ahora, los kinesiólogos, utileros, todos son gente que labura a full y le mete todo, todos los días. Eso se valora mucho. Gimnasia viene en crecimiento y ser parte de proceso es algo muy lindo", contó Agustín Módica sobre su llegada al Lobo.

"Ariel (Broggi) me ayudó mucho cuando llegué a Gimnasia, me dio confianza cuando yo no la tenía mucho porque estaba volviendo de lesiones. Siempre voy a estar agradecido. Ahora con Darío (Franco) hay mucha intensidad, es un técnico muy ofensivo y eso nos favorece a nuestro juego. Hay que aprovecharlo", completó el delantero sobre el proceso de cambio de entrenador en Gimnasia y Esgrima.

Su pasado en Rosario Central

En otro pasaje de la entrevista, el delantero del Lobo se refirió a su pasado inmediato en Rosario Central - donde hizo inferiores- y reveló cómo tuvo que reinventarse luego de una ruptura de ligamentos cruzados en el 2024. "A fines del 2024 me rompí los ligamentos cruzados en Central. Cuando volví, tuve algunos desgarros producto de la inactividad pero pude recuperarme bien y jugar algunos partidos antes de irme. Jugué con Ángel (Di María), ganamos un clásico, todo eso fue lindo. Ahora me siento muy bien y tengo que seguir laburando y hacer goles porque los delanteros vivimos de eso".

agustin modica di maria Abajo: Agustín Módica y Ángel Di María entrenando en Rosario Central.

En ese sentido, Agustín Módica confesó su admiración por el campeón del mundo con el que le tocó compartir en Rosario Central: Ángel Di María. "Ángel es un fenómeno, tiene una humildad admirable. Desde el primer día fue uno más con todos nosotros. A mí me dedicó un gol cuando supo que me iba de Central. De vez en cuando nos hablamos, tenemos una relación muy linda".