Agustín Módica, el italiano que llegó para reforzar el ataque de Gimnasia y Esgrima en Primera División

Agustín Módica llegó a Gimnasia y Esgrima con el Torneo Apertura ya iniciado y rápidamente se convirtió en una de las opciones ofensivas elegidas por Ariel Broggi.
Nacido en Italia (12/1/2003 en Villanova d'Albenga) pero formado en Rosario Central, donde hizo 7 goles en 30 encuentros, el delantero de 23 años se mostró satisfecho tras la victoria del Lobo ante Instituto: "Acá en nuestra cancha tenemos que dejar todo y salir a ganar todos los partidos. Hoy creo que lo hicimos de gran manera, prácticamente el rival no nos creó situaciones. Así que nada, estamos muy contentos y ahora hay que seguir".
-¿Cómo te sentiste en la dupla con Simoni?
-Bien, muy bien. En la semana habíamos entrenado bastante los movimientos y la forma de terminar las jugadas. Así es que estamos muy contentos y ojalá sigamos por este camino.
-Estos partidos con Instituto, que por ahí no está viviendo un buen momento, son vitales a la hora de sumar ¿no?
-Sí, el fútbol argentino es así, todos los equipos son duros, todos te quieren ganar. Y nosotros lo mismo, queremos ganar siempre, hoy lo pudimos lograr y ahora vamos a ir a Córdoba con todo también.
-Qué suerte que tienen a Cesar Rigamonti también en el arco, que tapó todo.
-Sí, terrible, recién le decía, se quedó parado en el penal, una locura. Ni hablar después de las dos pelotas que tapó en el segundo tiempo. Hay que aprovecharlo. Tenemos un grupo lindo que va para adelante.
-Tuvo de todo el partido, dos goles anulados, un penal, todos los condimentos.
-De todo, sí. Mucho no me gusta hablar de los árbitros, si fue así por algo fue, pero bueno, por suerte lo pudimos ganar.
Con dos partidos ganados y dos perdidos, Gimnasia y Esgrima inició su camino en Primera División que continuará este domingo 15 de febrero ante Talleres, en Córdoba.
El encuentro se iniciará a las 19.45 y el Lobo se medirá con un rival necesitado de triunfos ya que tiene 4 puntos con una victoria, un empate y dos derrotas.