Agustín Módica, el italiano que llegó para reforzar el ataque de Gimnasia y Esgrima en Primera División

-Bien, muy bien. En la semana habíamos entrenado bastante los movimientos y la forma de terminar las jugadas. Así es que estamos muy contentos y ojalá sigamos por este camino.

-Estos partidos con Instituto, que por ahí no está viviendo un buen momento, son vitales a la hora de sumar ¿no?

-Sí, el fútbol argentino es así, todos los equipos son duros, todos te quieren ganar. Y nosotros lo mismo, queremos ganar siempre, hoy lo pudimos lograr y ahora vamos a ir a Córdoba con todo también.

gimnasia 1 Módica llegó de Rosario Central para sumarse al Lobo. Foto: Axel Lloret/UNO

-Qué suerte que tienen a Cesar Rigamonti también en el arco, que tapó todo.

-Sí, terrible, recién le decía, se quedó parado en el penal, una locura. Ni hablar después de las dos pelotas que tapó en el segundo tiempo. Hay que aprovecharlo. Tenemos un grupo lindo que va para adelante.

-Tuvo de todo el partido, dos goles anulados, un penal, todos los condimentos.

-De todo, sí. Mucho no me gusta hablar de los árbitros, si fue así por algo fue, pero bueno, por suerte lo pudimos ganar.

Embed - Agustín Módica, uno de lo refuerzos de Gimnasia

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima en el Torneo Apertura

Con dos partidos ganados y dos perdidos, Gimnasia y Esgrima inició su camino en Primera División que continuará este domingo 15 de febrero ante Talleres, en Córdoba.

El encuentro se iniciará a las 19.45 y el Lobo se medirá con un rival necesitado de triunfos ya que tiene 4 puntos con una victoria, un empate y dos derrotas.