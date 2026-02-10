Leonard Costa aporta solidez defensiva en el gran momento de Independiente Rivadavia: "Venimos bien"

"Tenemos un gran grupo. Los que vinieron, vinieron a aportar muchas ganas... quedó un lindo grupo, la verdad", destacó el marcador tras el que fue su partido oficial número 28 con la camiseta de la Lepra.

Embed - Leonard Costa post triunfo de Independiente Rivadavia en Rio Cuarto

Leonard Costa tras la victoria en Río Cuarto

Analizando lo que fue el partido con Estudiantes de Río Cuarto y el que viene frente a Belgrano, Leonard Richard Costa Martínez, puntualizó: "Bastante pesado el clima acá. Parece que todos los partidos van a ser duros. El clima también, estamos en verano y es complicado, pero bueno, para el sábado vamos a estar todos bien".

Aunque su trabajo está en asegurar el cero en el arco propio, Costa se despidió reconociendo su deseo de convertir un gol: "Falta el mío nomás. Hoy casi, casi... pensé que se había metido, pero bueno, ya me va a tocar y va a entrar".