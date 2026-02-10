Leonard Costa aporta solidez defensiva en el gran momento de Independiente Rivadavia: "Venimos bien"

Leonard Costa se ganó un lugar en la defensa de Independiente Rivadavia y su aporte ha sido clave para respaldar el gran momento que atraviesa el equipo de Alfredo Berti en este arranque de temporada.
"La verdad es que venimos bien, venimos ganando. Venimos de cuatro triunfos por el campeonato, uno por la Copa. La verdad es que estoy contento por cómo viene la racha", dijo el uruguayo de 27 años.
Sobre la competencia interna en la defensa y las decisiones tácticas que ha tomado Berti, el ex Boston River y Central Español, en su país, asumió: "Nos sentimos cómodos me parece jugando con tres o jugando con dos... va a jugar el que esté mejor. Lo que piense Alfredo (Berti), lo que diga, está bien. Y si me toca esperar, esperaremos".
"Tenemos un gran grupo. Los que vinieron, vinieron a aportar muchas ganas... quedó un lindo grupo, la verdad", destacó el marcador tras el que fue su partido oficial número 28 con la camiseta de la Lepra.
Analizando lo que fue el partido con Estudiantes de Río Cuarto y el que viene frente a Belgrano, Leonard Richard Costa Martínez, puntualizó: "Bastante pesado el clima acá. Parece que todos los partidos van a ser duros. El clima también, estamos en verano y es complicado, pero bueno, para el sábado vamos a estar todos bien".
Aunque su trabajo está en asegurar el cero en el arco propio, Costa se despidió reconociendo su deseo de convertir un gol: "Falta el mío nomás. Hoy casi, casi... pensé que se había metido, pero bueno, ya me va a tocar y va a entrar".