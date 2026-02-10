"Después de 2008 cambió": Martín Palermo reveló cómo era su vínculo con Juan Román Riquelme en Boca

Y, agregó: "Nos cruzábamos en los boliches y nos queríamos pelear".

En cuanto a su relación con Juan Román Riquelme, explicó: "No sé qué episodio pudo haber cambiado, pero después del 2008 cambió la relación. Ya no era el vínculo que teníamos de antes, éramos muy cercanos".

Martín Palermo habló sobre cómo era su vínculo con Juan Román Riquelme dentro y fuera de la cancha.



También re refirió a los buenos momentos compartidos: "Siempre lo tuvimos, hasta en Japón. Después que yo me fui, él vivió un año en Villarreal, en una casa que yo tenía en Villarreal. Después del 2008 no sé qué pudo haber pasado que las cosas no se dieron cómo antes".

"Hasta que me retiré la relación siempre fue ahí, de respeto. Ya no era el mismo vínculo que antes", detalló Martín Palermo, para luego cerrar haciendo referencia a que no hubo interés de hablar qué sucedió: "Ninguno buscaba complicidad de nada, de qué había pasado o de porqué no nos juntábamos o no hablábamos cómo antes".

Juan Román Riquelme - Martín Palermo Juan Román Riquelme asistió y Martín Palermo convirtió el gol, pero el 10 prefirió celebrar solo.

Los títulos de Martín Palermo junto a Juan Román Riquelme en Boca

Martín Palermo y Juan Román Riquelme formaron una de las sociedades más letales y exitosas en la historia del fútbol sudamericano. Juntos, vistiendo la camiseta de Boca Juniors, ganaron un total de 8 títulos.

A pesar de sus diferencias personales fuera de la cancha, dentro del campo su entendimiento era casi telepático.

Títulos Nacionales (4):

Torneo Apertura 1998: el primer título de la era de Carlos Bianchi, cortando una racha de 6 años sin vueltas olímpicas.

Torneo Clausura 1999: lograron el bicampeonato y establecieron el récord de 40 partidos invictos en el fútbol argentino.

Torneo Apertura 2000: un año histórico donde Boca se quedó con la triple corona.

Torneo Apertura 2008: en este torneo, aunque Palermo sufrió una rotura de ligamentos a mitad del campeonato, formaba parte activa del plantel que ganó el triangular final contra Tigre y San Lorenzo.

Títulos Internacionales (4):

Copa Libertadores 2000: el regreso de Boca a la gloria continental tras vencer a Palmeiras en Brasil.

Copa Intercontinental 2000: la mítica victoria 2-1 frente al Real Madrid en Tokio, donde Juan Román Riquelme dio una cátedra de fútbol y Martín Palermo anotó los dos goles.

Copa Libertadores 2007: para muchos, la mejor actuación individual de Riquelme en un torneo, con Palermo como capitán y referente de área.

Recopa Sudamericana 2008: vencieron a Arsenal de Sarandí; en la ida en la cancha de Racing y la vuelta en la Bombonera

