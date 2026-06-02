Franco Colapinto rompió el silencio en la previa del Gran Premio de Mónaco: "Es uno de los más emocionantes"

"El sábado es probablemente el día más importante de todo el año"

A través de un comunicado oficial de su escudería, Colapinto detalló cómo vivió las jornadas previas de preparación de cara a la carrera que se avecina. Allí el pilarense remarcó la exigencia de las calles que recorre a diario, dado que reside en el Principado.

"Estuve en el simulador de inmediato después de la carrera y trabajamos duro antes de una rápida visita a París en mi cumpleaños. Después volví directamente a Enstone para pasar más tiempo con el equipo", relató el bonaerense, entusiasmado por correr en "casa".

Franco Colapinto hizo hincapié en las modificaciones técnicas que experimentará la parrilla en el trazado urbano y apuntó con precisión quirúrgica al momento definitivo del fin de semana: "El circuito urbano es uno de los más emocionantes para un piloto con los muros tan cerca".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alpineclub_esp/status/2061809444552396886&partner=&hide_thread=false Franco Colapinto, en la previa del Gran Premio de Mónaco



« Ha sido una semana de descanso muy intensa para el equipo desde la carrera de Montreal, y muy positiva de cara a mantener nuestro buen ritmo.



El lunes después de la carrera me puse directamente al simulador y… pic.twitter.com/EHGiXLBZcU — Alpine Club (@alpineclub_esp) June 2, 2026

"Es emocionante ir cada vez más rápido y, como adelantar es tan complicado en este circuito, el sábado es probablemente el día más importante de todo el año", completó el piloto argentino de 23 años.

El cronograma del Gran Premio de Mónaco

La actividad oficial en las calles del Principado retomará el formato clásico de tres entrenamientos libres y clasificación, dejando de lado la modalidad Sprint de las últimas jornadas:

Viernes 5 de junio

Práctica Libre 1: 08:30

Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 6 de junio

Práctica Libre 3: 07:30

Clasificación: 11:00

Domingo 7 de junio

Carrera: 10:00

Todos los horarios son de Argentina.

La carrera se podrá ver por ESPN en Disney+ Plan Premium