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Franco Colapinto rompió el silencio en la previa del Gran Premio de Mónaco: "Es uno de los más emocionantes"

A días del Gran Premio de Mónaco, Franco Colapinto habló en exclusiva a través de los canales oficiales de Alpine

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Franco Colapinto ultima detalles para el Gran Premio de Mónaco.

Franco Colapinto ultima detalles para el Gran Premio de Mónaco.

La Fórmula 1 enciende sus motores en el Viejo Continente con el Gran Premio de Mónaco y Franco Colapinto se prepara para decir presente en el mítico trazado callejero del Principado. Una cita caracterizada por el glamour, las calles estrechas y la nula tolerancia al error entre las letales paredes de la pista.

El piloto de Alpine llega a este desafío en su mejor momento en la Máxima, tras hilvanar dos actuaciones consagratorias: un notable séptimo puesto en Miami y un espectacular sexto lugar en el Gran Premio de Canadá. Con estas dos carreras consecutivas sumando el pilarense acumula 15 puntos y se ubica 11° en el campeonato mundial.

Franco Colapinto
Franco Colapinto, a d&iacute;as de correr en el Gran Premio de M&oacute;naco.

Franco Colapinto, a días de correr en el Gran Premio de Mónaco.

"El sábado es probablemente el día más importante de todo el año"

A través de un comunicado oficial de su escudería, Colapinto detalló cómo vivió las jornadas previas de preparación de cara a la carrera que se avecina. Allí el pilarense remarcó la exigencia de las calles que recorre a diario, dado que reside en el Principado.

"Estuve en el simulador de inmediato después de la carrera y trabajamos duro antes de una rápida visita a París en mi cumpleaños. Después volví directamente a Enstone para pasar más tiempo con el equipo", relató el bonaerense, entusiasmado por correr en "casa".

Franco Colapinto hizo hincapié en las modificaciones técnicas que experimentará la parrilla en el trazado urbano y apuntó con precisión quirúrgica al momento definitivo del fin de semana: "El circuito urbano es uno de los más emocionantes para un piloto con los muros tan cerca".

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"Es emocionante ir cada vez más rápido y, como adelantar es tan complicado en este circuito, el sábado es probablemente el día más importante de todo el año", completó el piloto argentino de 23 años.

El cronograma del Gran Premio de Mónaco

La actividad oficial en las calles del Principado retomará el formato clásico de tres entrenamientos libres y clasificación, dejando de lado la modalidad Sprint de las últimas jornadas:

Viernes 5 de junio

  • Práctica Libre 1: 08:30
  • Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 6 de junio

  • Práctica Libre 3: 07:30
  • Clasificación: 11:00

Domingo 7 de junio

  • Carrera: 10:00

Todos los horarios son de Argentina.

La carrera se podrá ver por ESPN en Disney+ Plan Premium

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