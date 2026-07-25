Fundación Grupo América y ADERPE (Asociación de Empresarios de Rodríguez Peña) realizaron una nueva acción de Frío Cero, la campaña solidaria que durante el invierno acompaña el trabajo de organizaciones sociales que asisten a familias en situación de vulnerabilidad de distintos puntos de Mendoza. Esta vez, la campaña llegó a 6 espacios comunitarios del pedemonte con donaciones destinadas a brindar abrigo y acompañamiento durante los meses más fríos del año.
Fundación Grupo América y ADERPE entregaron abrigos a 6 organizaciones del pedemonte mendocino
La campaña Frío Cero concretó una nueva entrega solidaria junto a ADERPE: más de 60 bolsas con abrigos y 3.000 kilos de leña para asistir a familias en estado de vulnerabilidad
Desde su creación hace 9 años, Frío Cero se consolidó como una iniciativa solidaria que acompaña durante el invierno a organizaciones comunitarias de distintos lugares de Mendoza. En lo que va de 2026, la campaña ya concretó 12 entregas y superó las 300 bolsas distribuidas gracias a la solidaridad de los mendocinos, que año tras año se suman para colaborar con quienes más lo necesitan.
En esta nueva acción, se distribuyeron más de 60 bolsas con ropa de abrigo, calzado y ropa de cama a organizaciones que trabajan diariamente junto a familias de la zona. Además, la empresa Cartocor acompañó esta iniciativa con la donación de más de 3.000 kilos de leña, destinados a la calefacción y la cocina de estos espacios comunitarios.
La entrega alcanzó a la Asociación Las Mellis del Pedemonte, Merendero Rayitos de Sol, Merendero Copitos de Leche, Merendero Happi Feat, Comedor Las Gemelas y Agrupación Camino a la Liberación, que recibieron los elementos reunidos gracias al trabajo articulado entre Fundación Grupo América, ADERPE y quienes acompañaron esta propuesta solidaria.
“Este es el noveno año que hacemos Frío Cero y esta es la décima segunda entrega que realizamos en el año. Para nosotros es muy importante poder estar acá y que ninguna familia de Mendoza pase el invierno sin abrigo. Le agradecemos a la gente de ADERPE que nos acompaña y que se sumó, porque siempre hablamos de la vinculación que debe haber entre el sector público y el privado. En este caso, fue el sector privado, con todas las empresas que nos acompañan, el que hizo posible que Fundación Grupo América pudiera tener un alcance mayor”, expresó Barbarita Vila, directora de Fundación Grupo América.
Desde ADERPE destacaron la respuesta solidaria de la comunidad vinculada a Rodríguez Peña y la importancia de generar conciencia frente a las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan muchas familias.
“La convocatoria tuvo una muy buena respuesta y recibimos el acompañamiento de muchas empresas de la zona industrial, que colaboraron con ropa de abrigo, ropa de cama y calzado. Pero no solo invitamos a participar a los titulares de las empresas, sino también a toda la familia de Rodríguez Peña. Son muchas las personas que trabajan aquí y queríamos despertar la sensibilidad de cada una de ellas frente a la realidad que viven quienes hoy atraviesan una situación de vulnerabilidad. Estamos muy felices de poder aportar nuestro granito de arena y acompañar una campaña tan importante como Frío Cero”, señaló Manuel Ponce, presidente de ADERPE.
“La verdad es que ustedes no tienen idea de lo bien que nos vienen todas estas donaciones. En el pedemonte, las condiciones en esta época son muy duras y hay mucha gente que la está pasando mal. Por eso, de verdad, les agradecemos esta ayuda, porque va a llegar a muchas familias que realmente la necesitan”. Expresó con emoción, Marcelo Nievas, integrante del equipo de la Asociación Las Mellis del Pedemonte.
A través de Frío Cero, Fundación Grupo América continúa impulsando acciones solidarias que acompañan a organizaciones comunitarias de Mendoza durante el invierno, fortaleciendo redes de colaboración que permiten ampliar la llegada de la asistencia a quienes más lo necesitan.
En pocas palabras
- Frío Cero: La campaña solidaria de Fundación Grupo América y ADERPE entregó más de 60 bolsas de abrigo y 3.000 kilos de leña.
- Beneficiarios: Seis organizaciones del pedemonte mendocino recibieron donaciones para familias en situación de vulnerabilidad.