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Fundación Grupo América y ADERPE entregaron abrigos a 6 organizaciones del pedemonte mendocino

La campaña Frío Cero concretó una nueva entrega solidaria junto a ADERPE: más de 60 bolsas con abrigos y 3.000 kilos de leña para asistir a familias en estado de vulnerabilidad

Alejandra Molina
Por Alejandra Molina [email protected]
Referentes de los seis merenderos que recibieron las donaciones de Frío Cero agradecieron el acompañamiento de Fundación Grupo América y ADERPE, destacando la importancia de esta ayuda para las familias que asisten diariamente.

Referentes de los seis merenderos que recibieron las donaciones de Frío Cero agradecieron el acompañamiento de Fundación Grupo América y ADERPE, destacando la importancia de esta ayuda para las familias que asisten diariamente.

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Fundación Grupo América y ADERPE (Asociación de Empresarios de Rodríguez Peña) realizaron una nueva acción de Frío Cero, la campaña solidaria que durante el invierno acompaña el trabajo de organizaciones sociales que asisten a familias en situación de vulnerabilidad de distintos puntos de Mendoza. Esta vez, la campaña llegó a 6 espacios comunitarios del pedemonte con donaciones destinadas a brindar abrigo y acompañamiento durante los meses más fríos del año.

Claudia Elaskar, prosecretaria de ADERPE; Manuel Ponce, presidente de ADERPE; y Barbarita Vila, directora de Fundaci&oacute;n Grupo Am&eacute;rica, durante la nueva entrega solidaria de Fr&iacute;o Cero que fortalece el trabajo conjunto entre ambas instituciones.

Claudia Elaskar, prosecretaria de ADERPE; Manuel Ponce, presidente de ADERPE; y Barbarita Vila, directora de Fundación Grupo América, durante la nueva entrega solidaria de Frío Cero que fortalece el trabajo conjunto entre ambas instituciones.

Desde su creación hace 9 años, Frío Cero se consolidó como una iniciativa solidaria que acompaña durante el invierno a organizaciones comunitarias de distintos lugares de Mendoza. En lo que va de 2026, la campaña ya concretó 12 entregas y superó las 300 bolsas distribuidas gracias a la solidaridad de los mendocinos, que año tras año se suman para colaborar con quienes más lo necesitan.

En esta nueva acción, se distribuyeron más de 60 bolsas con ropa de abrigo, calzado y ropa de cama a organizaciones que trabajan diariamente junto a familias de la zona. Además, la empresa Cartocor acompañó esta iniciativa con la donación de más de 3.000 kilos de leña, destinados a la calefacción y la cocina de estos espacios comunitarios.

Barbarita Vila, directora de Fundación Grupo América, junto a referentes de los merenderos, participó de la distribución de las bolsas con ropa de abrigo, calzado y ropa de cama destinadas a acompañar a familias en situación de vulnerabilidad en el marco de la campaña Frío Cero.

Barbarita Vila, directora de Fundación Grupo América, junto a referentes de los merenderos, participó de la distribución de las bolsas con ropa de abrigo, calzado y ropa de cama destinadas a acompañar a familias en situación de vulnerabilidad en el marco de la campaña Frío Cero.

La entrega alcanzó a la Asociación Las Mellis del Pedemonte, Merendero Rayitos de Sol, Merendero Copitos de Leche, Merendero Happi Feat, Comedor Las Gemelas y Agrupación Camino a la Liberación, que recibieron los elementos reunidos gracias al trabajo articulado entre Fundación Grupo América, ADERPE y quienes acompañaron esta propuesta solidaria.

“Este es el noveno año que hacemos Frío Cero y esta es la décima segunda entrega que realizamos en el año. Para nosotros es muy importante poder estar acá y que ninguna familia de Mendoza pase el invierno sin abrigo. Le agradecemos a la gente de ADERPE que nos acompaña y que se sumó, porque siempre hablamos de la vinculación que debe haber entre el sector público y el privado. En este caso, fue el sector privado, con todas las empresas que nos acompañan, el que hizo posible que Fundación Grupo América pudiera tener un alcance mayor”, expresó Barbarita Vila, directora de Fundación Grupo América.

Desde ADERPE destacaron la respuesta solidaria de la comunidad vinculada a Rodríguez Peña y la importancia de generar conciencia frente a las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan muchas familias.

Más de 3.000 kilos de leña donados por Cartocor forman parte de la nueva entrega solidaria de Frío Cero, un aporte fundamental para acompañar a familias en situación de vulnerabilidad con calefacción y recursos para la preparación de alimentos.

Más de 3.000 kilos de leña donados por Cartocor forman parte de la nueva entrega solidaria de Frío Cero, un aporte fundamental para acompañar a familias en situación de vulnerabilidad con calefacción y recursos para la preparación de alimentos.

“La convocatoria tuvo una muy buena respuesta y recibimos el acompañamiento de muchas empresas de la zona industrial, que colaboraron con ropa de abrigo, ropa de cama y calzado. Pero no solo invitamos a participar a los titulares de las empresas, sino también a toda la familia de Rodríguez Peña. Son muchas las personas que trabajan aquí y queríamos despertar la sensibilidad de cada una de ellas frente a la realidad que viven quienes hoy atraviesan una situación de vulnerabilidad. Estamos muy felices de poder aportar nuestro granito de arena y acompañar una campaña tan importante como Frío Cero”, señaló Manuel Ponce, presidente de ADERPE.

Marcelo Nievas, de la Asociaci&oacute;n Las Mellis del Pedemonte; Juana Escudero, titular de la instituci&oacute;n; Luisa Manzano, del comedor Happi Feat; Margarita Viel, apoderada; Barbarita Vila, directora; Gabriela Al&eacute;, directora ejecutiva de Fundaci&oacute;n Grupo Am&eacute;rica; y Claudia Elaskar, prosecretaria de ADERPE, durante la nueva entrega solidaria de Fr&iacute;o Cero que fortalece el trabajo conjunto entre instituciones para acompa&ntilde;ar a familias en situaci&oacute;n de vulnerabilidad.

Marcelo Nievas, de la Asociación Las Mellis del Pedemonte; Juana Escudero, titular de la institución; Luisa Manzano, del comedor Happi Feat; Margarita Viel, apoderada; Barbarita Vila, directora; Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América; y Claudia Elaskar, prosecretaria de ADERPE, durante la nueva entrega solidaria de Frío Cero que fortalece el trabajo conjunto entre instituciones para acompañar a familias en situación de vulnerabilidad.

“La verdad es que ustedes no tienen idea de lo bien que nos vienen todas estas donaciones. En el pedemonte, las condiciones en esta época son muy duras y hay mucha gente que la está pasando mal. Por eso, de verdad, les agradecemos esta ayuda, porque va a llegar a muchas familias que realmente la necesitan”. Expresó con emoción, Marcelo Nievas, integrante del equipo de la Asociación Las Mellis del Pedemonte.

A través de Frío Cero, Fundación Grupo América continúa impulsando acciones solidarias que acompañan a organizaciones comunitarias de Mendoza durante el invierno, fortaleciendo redes de colaboración que permiten ampliar la llegada de la asistencia a quienes más lo necesitan.

En pocas palabras

  • Frío Cero: La campaña solidaria de Fundación Grupo América y ADERPE entregó más de 60 bolsas de abrigo y 3.000 kilos de leña.
  • Beneficiarios: Seis organizaciones del pedemonte mendocino recibieron donaciones para familias en situación de vulnerabilidad.
Resumen generado por Thinkindot AI

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