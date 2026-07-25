Fundación Grupo América y ADERPE entregaron abrigos a 6 organizaciones del pedemonte mendocino

Barbarita Vila, directora de Fundación Grupo América, junto a referentes de los merenderos, participó de la distribución de las bolsas con ropa de abrigo, calzado y ropa de cama destinadas a acompañar a familias en situación de vulnerabilidad en el marco de la campaña Frío Cero. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

La entrega alcanzó a la Asociación Las Mellis del Pedemonte, Merendero Rayitos de Sol, Merendero Copitos de Leche, Merendero Happi Feat, Comedor Las Gemelas y Agrupación Camino a la Liberación, que recibieron los elementos reunidos gracias al trabajo articulado entre Fundación Grupo América, ADERPE y quienes acompañaron esta propuesta solidaria.

“Este es el noveno año que hacemos Frío Cero y esta es la décima segunda entrega que realizamos en el año. Para nosotros es muy importante poder estar acá y que ninguna familia de Mendoza pase el invierno sin abrigo. Le agradecemos a la gente de ADERPE que nos acompaña y que se sumó, porque siempre hablamos de la vinculación que debe haber entre el sector público y el privado. En este caso, fue el sector privado, con todas las empresas que nos acompañan, el que hizo posible que Fundación Grupo América pudiera tener un alcance mayor”, expresó Barbarita Vila, directora de Fundación Grupo América.

Desde ADERPE destacaron la respuesta solidaria de la comunidad vinculada a Rodríguez Peña y la importancia de generar conciencia frente a las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan muchas familias.

Más de 3.000 kilos de leña donados por Cartocor forman parte de la nueva entrega solidaria de Frío Cero, un aporte fundamental para acompañar a familias en situación de vulnerabilidad con calefacción y recursos para la preparación de alimentos. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

“La convocatoria tuvo una muy buena respuesta y recibimos el acompañamiento de muchas empresas de la zona industrial, que colaboraron con ropa de abrigo, ropa de cama y calzado. Pero no solo invitamos a participar a los titulares de las empresas, sino también a toda la familia de Rodríguez Peña. Son muchas las personas que trabajan aquí y queríamos despertar la sensibilidad de cada una de ellas frente a la realidad que viven quienes hoy atraviesan una situación de vulnerabilidad. Estamos muy felices de poder aportar nuestro granito de arena y acompañar una campaña tan importante como Frío Cero”, señaló Manuel Ponce, presidente de ADERPE.

Marcelo Nievas, de la Asociación Las Mellis del Pedemonte; Juana Escudero, titular de la institución; Luisa Manzano, del comedor Happi Feat; Margarita Viel, apoderada; Barbarita Vila, directora; Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América; y Claudia Elaskar, prosecretaria de ADERPE, durante la nueva entrega solidaria de Frío Cero que fortalece el trabajo conjunto entre instituciones para acompañar a familias en situación de vulnerabilidad. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

“La verdad es que ustedes no tienen idea de lo bien que nos vienen todas estas donaciones. En el pedemonte, las condiciones en esta época son muy duras y hay mucha gente que la está pasando mal. Por eso, de verdad, les agradecemos esta ayuda, porque va a llegar a muchas familias que realmente la necesitan”. Expresó con emoción, Marcelo Nievas, integrante del equipo de la Asociación Las Mellis del Pedemonte.

A través de Frío Cero, Fundación Grupo América continúa impulsando acciones solidarias que acompañan a organizaciones comunitarias de Mendoza durante el invierno, fortaleciendo redes de colaboración que permiten ampliar la llegada de la asistencia a quienes más lo necesitan.