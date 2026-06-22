En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemora cada 15 de junio por iniciativa de las Naciones Unidas, Fundación Grupo América fue distinguida como Embajadora del Buen Trato por la Dirección de Adultos Mayores de Mendoza.
Fundación Grupo América fue distinguida como Embajadora del Buen Trato
La Dirección de Adultos Mayores reconoció a Fundación Grupo América por su compromiso con la inclusión y el buen trato.
La distinción fue entregada durante una jornada realizada en el Espacio Cultural Julio Le Parc, que reunió a representantes de organizaciones públicas y privadas, municipios y personas mayores de toda la provincia con el objetivo de promover la reflexión, la sensibilización y el compromiso colectivo en torno a los derechos de las personas mayores.
La actividad contó con la participación de la vicegobernadora de la provincia, Hebe Casado; el ministro de Educación, Cultura, Infancias y titular Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar; el director de Adultos Mayores de la Provincia, Lucas Luppo y autoridades provinciales y municipales, junto a referentes de organizaciones comprometidas con la promoción del buen trato.
“El objetivo de Embajadores del Buen Trato fue distinguir a personas mayores, instituciones públicas y privadas que han acompañado las políticas públicas impulsadas por la Dirección de Adultos Mayores en el sostenimiento y la consolidación de lo que hemos dado en llamar el buen trato hacia las personas mayores”, destacó Lucas Luppo, director de Adultos Mayores de la Provincia.
“Durante esta jornada realizada en el Espacio Cultural Julio Le Parc reconocimos a representantes de los 18 departamentos de Mendoza y también a instituciones que trabajan comprometidamente en favor de las personas mayores. Fundación Grupo América fue una de las organizaciones distinguidas por la colaboración desinteresada que viene brindando a la dirección durante los últimos años y por su permanente compromiso con el buen trato”, afirmó.
“Las donaciones de ropa de abrigo destinadas a los hogares, los útiles escolares para las aulas satélites que funcionan en los macrohogares y muchas otras acciones articuladas junto con la Fundación han permitido que la solidaridad se ramifique a lo largo y ancho de toda la provincia. Queremos agradecer especialmente la confianza que han depositado en nuestra dirección, porque eso nos compromete a redoblar esfuerzos para seguir trabajando en favor de las personas mayores”, finalizó.
Desde Fundación Grupo América valoraron especialmente el reconocimiento recibido y destacaron el trabajo que la Dirección de Adultos Mayores viene desarrollando en toda la provincia. “Desde Fundación Grupo América sabemos de la seriedad con que trabaja la Dirección de Adultos Mayores de la Provincia. Cuando nos convocaron a participar y a trabajar activamente en distintos proyectos, entendimos que era el momento de sumar fuerzas para acompañar este proceso. Nos sentimos muy honrados de ser parte de este espacio de reflexión, que pone en agenda la realidad de las personas mayores y abre una conversación que nos involucra a todos”, afirmó Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América.
“Los adultos mayores son puro conocimiento, puro amor, representan la trayectoria de cada uno de nosotros y también todo lo que todavía tenemos por aprender. Por eso es fundamental que trabajemos juntos, articulando esfuerzos y construyendo redes que nos permitan seguir acompañándolos y promoviendo una mejor calidad de vida para todos”, finalizó.
La distinción como Embajadora del Buen Trato reconoce el compromiso sostenido de FundaciónGrupo América con la promoción de acciones solidarias, comunitarias e inclusivas, reafirmando su vocación de trabajar junto a organismos públicos, organizaciones sociales y la comunidad para fortalecer el bienestar y la dignidad de las personas mayores en toda la provincia.