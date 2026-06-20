Fundación Grupo América donó más de $4 millones para fortalecer el trabajo de Puente Vincular

Ayudar a los que ayudan

"En Fundación Grupo América entendimos hace algunos años que la solidaridad no termina en quien dona ni empieza en quien recibe. Entre ambos existe una red de personas que dedica su tiempo y compromiso a acompañar, contener y generar oportunidades para otros", reflexionó Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América.

"Pensamos en la maestra que cada mañana llega a una escuela rural, en el voluntario que sostiene una tarea comunitaria durante años o en quienes trabajan todos los días junto a personas que atraviesan situaciones muy complejas. Son personas que rara vez ocupan un lugar central, pero que resultan esenciales para transformar realidades", enfatizó.

"Sin su trabajo cotidiano muchas respuestas simplemente no serían posibles. Por eso valoramos especialmente la tarea de organizaciones como Puente Vincular, que desde hace casi dos décadas construyen oportunidades para personas en situación de calle", agregó.

La donación realizada por Fundación Grupo América superó los 4 millones de pesos e incluyo vajilla descartable, termos, heladeras conservadoras, juegos de mesa y un proyector con patalla para el espacio de cine de la Fundación Puente Vincular. Foto: Lucas Castro/Diario UNO

Actualmente, Puente Vincular acompaña de manera directa a alrededor de 500 personas provenientes de distintos puntos del Gran Mendoza. Muchas de ellas atraviesan procesos de exclusión social, dificultades para acceder a derechos básicos, problemáticas de salud mental, consumos problemáticos y la ausencia o debilitamiento de redes de contención.

A través de distintas propuestas de acompañamiento, encuentros comunitarios, actividades recreativas y acciones de inclusión social, la organización promueve procesos de reconstrucción de autonomía y restitución de derechos, con el vínculo humano como principal herramienta de transformación.

Mercedes Agüero Furlotti, presidenta de Puente Vincular, destacó el impacto que tendrá la donación en el trabajo cotidiano de la institución.

"Esta donación es muy importante para nosotros. Recibimos equipamiento que utilizamos de manera permanente y que tiene un desgaste constante por el uso. Todavía no podemos creerlo", señaló.

La colaboración de Fundación Grupo América con Puente Vincular busca fortalecer el acompañamiento y la atención integral de personas en situación de calle Foto: Lucas Castro/Diario UNO

Además, remarcó que la organización se sostiene exclusivamente gracias al compromiso de socios, donantes y voluntarios que acompañan una misión que comenzó hace 19 años y que continúa creciendo para brindar nuevas oportunidades a quienes más lo necesitan.

Más allá del valor material de la entrega, la iniciativa representa una apuesta por fortalecer el trabajo de quienes construyen puentes todos los días. Porque detrás de cada encuentro, de cada actividad y de cada vínculo recuperado, hay personas que eligen acompañar.

Personas que, muchas veces lejos de los reflectores, sostienen una tarea silenciosa pero fundamental para que otros puedan volver a confiar, proyectar y empezar de nuevo.