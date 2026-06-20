Cuando se habla de solidaridad, la mirada suele posarse en quienes ayudan y en quienes reciben ayuda. Sin embargo, entre ambos existe una red de personas y organizaciones que, muchas veces de manera silenciosa, sostienen tareas esenciales para transformar realidades complejas.
Fundación Grupo América donó más de $4 millones para fortalecer el trabajo de Puente Vincular
La entrega realizada por Fundación Grupo América busca acompañar la tarea de casi dos décadas con personas en situación de calle en Mendoza
Con esa convicción, Fundación Grupo América realizó una donación de materiales y equipamiento valuados en más de 4 millones de pesos a Fundación Puente Vincular, organización que desde 2007 acompaña a personas en situación de calle en Mendoza y trabaja para favorecer la reconstrucción de vínculos familiares, comunitarios y sociales.
La entrega incluyó vasos térmicos, termos, vajilla descartable, un proyector con pantalla, heladeras conservadoras, juegos de mesa y otros elementos destinados a fortalecer los distintos espacios de encuentro y acompañamiento que la institución sostiene durante todo el año.
Ayudar a los que ayudan
"En Fundación Grupo América entendimos hace algunos años que la solidaridad no termina en quien dona ni empieza en quien recibe. Entre ambos existe una red de personas que dedica su tiempo y compromiso a acompañar, contener y generar oportunidades para otros", reflexionó Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América.
"Pensamos en la maestra que cada mañana llega a una escuela rural, en el voluntario que sostiene una tarea comunitaria durante años o en quienes trabajan todos los días junto a personas que atraviesan situaciones muy complejas. Son personas que rara vez ocupan un lugar central, pero que resultan esenciales para transformar realidades", enfatizó.
"Sin su trabajo cotidiano muchas respuestas simplemente no serían posibles. Por eso valoramos especialmente la tarea de organizaciones como Puente Vincular, que desde hace casi dos décadas construyen oportunidades para personas en situación de calle", agregó.
Actualmente, Puente Vincular acompaña de manera directa a alrededor de 500 personas provenientes de distintos puntos del Gran Mendoza. Muchas de ellas atraviesan procesos de exclusión social, dificultades para acceder a derechos básicos, problemáticas de salud mental, consumos problemáticos y la ausencia o debilitamiento de redes de contención.
A través de distintas propuestas de acompañamiento, encuentros comunitarios, actividades recreativas y acciones de inclusión social, la organización promueve procesos de reconstrucción de autonomía y restitución de derechos, con el vínculo humano como principal herramienta de transformación.
Mercedes Agüero Furlotti, presidenta de Puente Vincular, destacó el impacto que tendrá la donación en el trabajo cotidiano de la institución.
"Esta donación es muy importante para nosotros. Recibimos equipamiento que utilizamos de manera permanente y que tiene un desgaste constante por el uso. Todavía no podemos creerlo", señaló.
Además, remarcó que la organización se sostiene exclusivamente gracias al compromiso de socios, donantes y voluntarios que acompañan una misión que comenzó hace 19 años y que continúa creciendo para brindar nuevas oportunidades a quienes más lo necesitan.
Más allá del valor material de la entrega, la iniciativa representa una apuesta por fortalecer el trabajo de quienes construyen puentes todos los días. Porque detrás de cada encuentro, de cada actividad y de cada vínculo recuperado, hay personas que eligen acompañar.
Personas que, muchas veces lejos de los reflectores, sostienen una tarea silenciosa pero fundamental para que otros puedan volver a confiar, proyectar y empezar de nuevo.