La campaña solidaria Frío Cero concretó su cuarta entrega de la temporada con destino a la Dirección de Adultos Mayores de la Provincia. La entrega fue recibida por Lucas Luppo, director de Adultos Mayores de la Provincia, junto a Lorena Gil, Coordinadora de Capacitaciones, quienes destacaron la importancia del trabajo articulado entre organismos públicos, instituciones y la comunidad para acompañar a las personas mayores durante los meses de bajas temperaturas.
Cuarta entrega de Frío Cero: abrigo y contención para personas mayores de toda la provincia
Fundación Grupo América entregó más de 40 bolsas de abrigo a la Dirección de Adultos Mayores para asistir a 260 personas mayores
A través de Frío Cero, Fundación Grupo América canaliza las donaciones de abrigo, ropa de cama, calzado y otros elementos esenciales aportados por mendocinos comprometidos con la solidaridad, acercando recursos a organizaciones y dispositivos que acompañan a poblaciones especialmente expuestas al invierno.
La Dirección de Adultos Mayores de la Provincia asiste actualmente a 260 personas mayores en situación de vulnerabilidad social mediante una red de siete macro residencias de larga estadía ubicadas en San Martín, Rivadavia, Tunuyán, Tupungato, Ciudad, General Alvear y Malargüe.
El organismo también gestiona la Casa de Transición Los Toneles, orientada a procesos de egreso y reinserción, y coordina 12 viviendas compartidas para personas mayores autoválidas.
"Agradecemos profundamente a Fundación Grupo América por la donación de ropa y frazadas y por hacer posible esta campaña que abriga a las personas mayores. Fundación Grupo América es el puente que une la solidaridad, pero ese puente se sostiene gracias al corazón de los mendocinos y mendocinas que donaron cada prenda y cada frazada pensando en las personas mayores de las residencias y casas de transición en toda la provincia", expresó Lucas Luppo.
Y agregó: "Gracias a Grupo América por la gestión y el compromiso. Gracias a Mendoza por la solidaridad que no se detiene. Entre todos, hacemos que este invierno sea más cálido para muchas personas mayores en situación de vulnerabilidad".
A través de un sistema de subsidios, la Dirección otorga pensiones de acuerdo con el grado de autovalidez de cada persona. Asimismo, atiende situaciones de calle y demanda espontánea, brindando respuesta inmediata a quienes lo requieren.
Con esta red de dispositivos, el Estado provincial garantiza cuidado, contención y acompañamiento integral a los adultos mayores en distintos puntos de Mendoza. Una tarea que se fortalece gracias al compromiso de instituciones, organizaciones y ciudadanos que, a través de campañas como Frío Cero, transforman la solidaridad en abrigo, cercanía y acompañamiento.