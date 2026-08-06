La pasión por Independiente Rivadavia vuelve a encontrarse con la solidaridad. Fundación Grupo América y el Club Sportivo Independiente Rivadavia continúan impulsando la campaña de colecta de alimentos, una iniciativa que transformó cada partido de local en una oportunidad para ayudar y que ya forma parte de la identidad de la comunidad leprosa.
La solidaridad vuelve a la cancha: Independiente Rivadavia y Fundación Grupo América siguen haciendo historia
Independiente Rivadavia y Fundación Grupo América vuelven a convocar a sus hinchas con la colecta de alimentos no perecederos en cada partido de local.
Con el regreso de la actividad futbolística y los encuentros en el estadio Bautista Gargantini, los hinchas volvieron a tener la posibilidad de acercar alimentos no perecederos, que luego son destinados a instituciones y espacios comunitarios que acompañan a quienes más lo necesitan.
La propuesta nació con un objetivo claro: que la pasión por los colores también pueda expresarse a través de acciones solidarias. Desde su puesta en marcha, la campaña fue creciendo gracias al compromiso de los simpatizantes, consolidando una alianza donde el deporte y la solidaridad se unen para generar un impacto positivo.
La primera colecta del año tras el Mundial se realizó el pasado 30 de julio, durante el encuentro que Independiente Rivadavia disputó frente a Huracán por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En esa jornada, además, entre quienes se sumaron a la iniciativa se sorteó la camiseta de Ezequiel Bonifacio.
Historias que nacen desde la tribuna
Detrás de cada donación hay una historia. Son hinchas que encontraron en esta campaña una manera de acompañar al club, pero también de sentirse parte de una comunidad que crece partido a partido.
Uno de ellos es Emiliano Espejo, de 34 años, agente penitenciario y colaborador desde la primera colecta de alimentos impulsada por Independiente Rivadavia. Desde aquel momento, nunca dejó de participar en cada encuentro como local, acercando alimentos, útiles escolares y leche.
La Lepra atraviesa toda su vida. Va a la cancha desde que tiene uso de razón y su vínculo con la institución se construyó desde la familia: su tío fue jugador del club y actualmente continúa ligado al deporte a través del equipo de veteranos. Hoy esa pasión también se transmite a sus hijos de 4 y 7 años, quienes forman parte de la escuelita de fútbol de Independiente Rivadavia.
Emiliano comparte cada partido junto a sus cinco hermanos, con quienes viaja y disfruta de cada jornada. Aunque ya ganó tres camisetas a través de la campaña, asegura que mantiene la misma emoción que sintió la primera vez.
"Me acuerdo de esos momentos en los que éramos pocos en la cancha. Costó mucho llegar hasta este presente. Antes tenía que insistir para que me acompañaran y hoy vienen solos. Ahora somos un montón en la familia."
Otro de los ganadores fue Ignacio Herrera, enólogo de 42 años, quien comenzó a ir a la cancha a los cinco años junto a su papá. Hoy, con 77 años, su padre continúa compartiendo ese ritual familiar, al que también se sumó su sobrino de 17 años.
La historia seguirá creciendo con Azul, su hija de apenas seis meses, cuyo nombre eligió como homenaje a los colores del club y con quien sueña compartir muy pronto la experiencia de ir juntos al estadio.
"Me parece genial que el club haga este tipo de acciones solidarias y, aparte, con el incentivo de la camiseta la gente se prende mucho más."
Para Ignacio, vivir este presente del club junto a su familia tiene un valor especial: "Es hermoso poder vivir el presente del Club hoy en Primera División, poder viajar, poder compartir. Es ese momento de encuentro que de verdad no se puede explicar. Y si además podés ayudar a los demás, muchísimo mejor."
Sobre el momento en que recibió la noticia de que había ganado la camiseta de Ezequiel Bonifacio, resumió su emoción: "Fue una sorpresa, no lo podía creer."
Próximo partido, nueva oportunidad para colaborar
La campaña continuará en cada partido que Independiente Rivadavia dispute en condición de local. Los hinchas podrán acercar alimentos no perecederos y ser parte de una iniciativa que demuestra que la pasión por los colores también puede transformarse en solidaridad.
El próximo encuentro será el viernes 7 de agosto, cuando la Lepra reciba a Estudiantes de Río Cuarto desde las 21.45, por el Torneo Clausura de la Liga Profesional. En esa oportunidad, entre quienes colaboren con la colecta se sorteará la camiseta de Leonard Costa.
Porque hacer historia no solo se construye dentro de la cancha. También se escribe con compromiso, solidaridad y con una comunidad que demuestra que, cuando la pasión se pone al servicio del otro, el equipo juega completo.
En pocas palabras
- Solidaridad en la cancha: Independiente Rivadavia y Fundación Grupo América renuevan su colecta de alimentos no perecederos en cada partido de local.
- Impacto comunitario: los alimentos recolectados se destinan a instituciones y espacios comunitarios que apoyan a quienes más lo necesitan.
- Próximo evento: la campaña continúa el viernes 7 de agosto ante Estudiantes de Río Cuarto, sorteando la camiseta de Leonard Costa.