La solidaridad vuelve a la cancha: Independiente Rivadavia y Fundación Grupo América siguen haciendo historia

La primera colecta del año tras el Mundial se realizó el pasado 30 de julio, durante el encuentro que Independiente Rivadavia disputó frente a Huracán por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En esa jornada, además, entre quienes se sumaron a la iniciativa se sorteó la camiseta de Ezequiel Bonifacio.

Historias que nacen desde la tribuna

Detrás de cada donación hay una historia. Son hinchas que encontraron en esta campaña una manera de acompañar al club, pero también de sentirse parte de una comunidad que crece partido a partido.

Uno de ellos es Emiliano Espejo, de 34 años, agente penitenciario y colaborador desde la primera colecta de alimentos impulsada por Independiente Rivadavia. Desde aquel momento, nunca dejó de participar en cada encuentro como local, acercando alimentos, útiles escolares y leche.

La historia de Emiliano refleja el espíritu de la campaña, un hincha que acompaña desde el inicio y transforma su pasión por la Lepra en una oportunidad para ayudar. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

La Lepra atraviesa toda su vida. Va a la cancha desde que tiene uso de razón y su vínculo con la institución se construyó desde la familia: su tío fue jugador del club y actualmente continúa ligado al deporte a través del equipo de veteranos. Hoy esa pasión también se transmite a sus hijos de 4 y 7 años, quienes forman parte de la escuelita de fútbol de Independiente Rivadavia.

Emiliano comparte cada partido junto a sus cinco hermanos, con quienes viaja y disfruta de cada jornada. Aunque ya ganó tres camisetas a través de la campaña, asegura que mantiene la misma emoción que sintió la primera vez.

"Me acuerdo de esos momentos en los que éramos pocos en la cancha. Costó mucho llegar hasta este presente. Antes tenía que insistir para que me acompañaran y hoy vienen solos. Ahora somos un montón en la familia."

Otro de los ganadores fue Ignacio Herrera, enólogo de 42 años, quien comenzó a ir a la cancha a los cinco años junto a su papá. Hoy, con 77 años, su padre continúa compartiendo ese ritual familiar, al que también se sumó su sobrino de 17 años.

La historia seguirá creciendo con Azul, su hija de apenas seis meses, cuyo nombre eligió como homenaje a los colores del club y con quien sueña compartir muy pronto la experiencia de ir juntos al estadio.

"Me parece genial que el club haga este tipo de acciones solidarias y, aparte, con el incentivo de la camiseta la gente se prende mucho más."

Ignacio Herrera, un hincha que desde los cinco años comparte la pasión por Independiente Rivadavia y sueña con transmitirla a las nuevas generaciones Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Para Ignacio, vivir este presente del club junto a su familia tiene un valor especial: "Es hermoso poder vivir el presente del Club hoy en Primera División, poder viajar, poder compartir. Es ese momento de encuentro que de verdad no se puede explicar. Y si además podés ayudar a los demás, muchísimo mejor."

Sobre el momento en que recibió la noticia de que había ganado la camiseta de Ezequiel Bonifacio, resumió su emoción: "Fue una sorpresa, no lo podía creer."

Próximo partido, nueva oportunidad para colaborar

La campaña continuará en cada partido que Independiente Rivadavia dispute en condición de local. Los hinchas podrán acercar alimentos no perecederos y ser parte de una iniciativa que demuestra que la pasión por los colores también puede transformarse en solidaridad.

La solidaridad también se aprende en familia, una nueva generación de hinchas se suma a una campaña que transforma la pasión por la Lepra en ayuda para quienes más lo necesitan. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El próximo encuentro será el viernes 7 de agosto, cuando la Lepra reciba a Estudiantes de Río Cuarto desde las 21.45, por el Torneo Clausura de la Liga Profesional. En esa oportunidad, entre quienes colaboren con la colecta se sorteará la camiseta de Leonard Costa.

Porque hacer historia no solo se construye dentro de la cancha. También se escribe con compromiso, solidaridad y con una comunidad que demuestra que, cuando la pasión se pone al servicio del otro, el equipo juega completo.