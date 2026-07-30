Club Mendoza de Regatas se sumó a "Sangre de Campeones" para promover la donación voluntaria

La referente de Fundación Grupo América también valoró el crecimiento que tuvo la iniciativa desde su lanzamiento y el compromiso de las instituciones que se fueron sumando a la propuesta.

“Esta campaña ha superado nuestras expectativas. Hay algo muy simbólico en esto de pasar la pelota: arrancamos en mayo junto al Club Sportivo Independiente Rivadavia y desde allí fuimos pasando la pelota a otros clubes, empresas privadas y municipios. Hoy la toma el Club Mendoza de Regatas, después vendrán otras instituciones, y estamos muy agradecidos con cada persona que se acerca a cada colecta y realiza su donación”, agregó.

La 5° colecta de “Sangre de Campeones” contó con una gran convocatoria. Decenas de personas se acercaron al Club Mendoza de Regatas para participar de la jornada de donación y sumarse a esta iniciativa solidaria. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

En este sentido, el presidente del Club Mendoza de Regatas, Jorge Aguirre Toum, destacó el rol social de la institución y la importancia de generar acciones que fortalezcan el vínculo entre el club y la comunidad.

“En Regatas entendemos que gestionar también es poner al club al servicio de la comunidad. Por eso impulsamos esta jornada de donación de sangre junto al Centro Regional de Hemoterapia, una acción que refleja nuestro compromiso con la solidaridad y el trabajo conjunto con las instituciones”.

“Agradecemos a todos los socios y equipo del club que participaron. Vamos a seguir promoviendo iniciativas que fortalezcan el vínculo entre el club y la sociedad, porque creemos que ese también es el camino para hacer crecer a Regatas”, expresó Toum.

Desde la mirada de quienes forman parte del club, Franco Balach, remero y profesor de 22 años, contó cómo decidió participar de la jornada y sumarse también como potencial donante de médula ósea.

“Tengo 22 años, soy remero y profesor del club. Me dieron un folleto, empecé a investigar y me comentaron que además de donar sangre también podía inscribirme como donante de médula ósea. No lo dudé porque entendí que con un gesto muy simple podía hacer un bien enorme para otra persona”.

Además de la donación de sangre, durante la jornada los participantes pudieron registrarse en el Registro de Donantes de Médula Ósea y formar parte de esta iniciativa solidaria. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El joven deportista resaltó además la importancia de que quienes practican actividad física puedan involucrarse en acciones solidarias.

“Creo que está muy bien que los deportistas nos sumemos a donar. Nos cuidamos, llevamos una vida saludable y eso hace que podamos aportar una sangre de buena calidad. También es importante invitar a más personas a que se animen, porque donar puede cambiarle la vida a alguien”, señaló Franco Balach.

Por su parte, el referente del Centro Regional de Hemoterapia, Dr. Renzo Castillo, explicó la importancia de continuar promoviendo la donación voluntaria y recordó que cada extracción puede transformarse en una oportunidad para varias personas.

“Venimos desarrollando esta campaña hace varios meses y la verdad es que ha sido muy exitosa. En todas las jornadas hemos tenido una muy buena respuesta. Con una donación de sangre se pueden salvar hasta cuatro vidas, por eso es fundamental que cada vez más personas se acerquen y se conviertan en donantes voluntarios”. Enfatizó el profesional de la Salud.

Castillo recordó además que pueden donar sangre las personas desde los 16 y hasta los 65 años, siempre que cumplan con las condiciones requeridas.

Donar sangre y registrarse como donante de médula ósea es un acto simple y solidario que puede salvar vidas. Una acción que requiere pocos minutos y representa una enorme contribución para quienes necesitan una oportunidad. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

“Es importante desayunar bien, descansar adecuadamente el día anterior y no concurrir si se está atravesando un cuadro gripal o infeccioso. Además quienes deseen donar y no pueden acercarse a las jornadas de colecta, pueden hacerlo de lunes a viernes, de 8 a 14.30, en el Centro Regional de Hemoterapia. También pueden seguir nuestras redes sociales, donde informamos todas las colectas que realizamos”.

Además, el referente del Centro Regional de Hemoterapia remarcó la importancia de registrarse como donante voluntario de médula ósea.

“Pueden hacerlo las personas de entre 18 y 40 años que gocen de buena salud. Una vez registrados, ingresan a un registro mundial y, si en algún momento aparece una persona compatible, pueden convertirse en la posibilidad de vida que necesita un paciente en cualquier lugar del mundo”. Explicó Castillo.

La nutrida concurrencia a la jornada en el Club Mendoza de Regatas volvió a poner en valor el compromiso de las instituciones mendocinas y la importancia de la solidaridad colectiva. A través de “Sangre de Campeones”, cada donante se convierte en protagonista de una acción que puede marcar una diferencia enorme en la vida de otras personas.