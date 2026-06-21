Existe un país en América del Sur que, pese a ser el segundo más pequeño de la región, ha logrado destacarse por su estabilidad económica, su calidad de vida y el desarrollo de sus instituciones. Con una población de apenas 3,5 millones de habitantes, esta nación se ha convertido en un referente regional y continúa sorprendiendo al mundo por sus resultados.
La Suiza de América del Sur tiene más ovejas que habitantes: su economía crece a ritmo ovino
Con más ovejas que habitantes y una economía fuertemente ligada al campo, este país de América del Sur se consolidó como uno de los países más estables
Gran parte de su éxito se explica por la fortaleza de su sector agropecuario, una inflación históricamente controlada en comparación con otros países de América del Sur y un crecimiento sostenido que le permitió consolidar una economía sólida. Se trata de Uruguay, una nación que ha sabido aprovechar sus recursos naturales para impulsar su desarrollo.
Uruguay crece a ritmo acelerado
La ganadería ocupa un lugar central en la economía de Uruguay. El país de América del Sur cuenta con más de seis millones de ovejas y alrededor de doce millones de cabezas de ganado vacuno, cifras que reflejan la importancia histórica de esta actividad. El sector agropecuario representa una parte significativa del Producto Interno Bruto y genera miles de puestos de trabajo, además de ser uno de los principales motores de las exportaciones.
Lejos de representar una limitación, la especialización en la producción agropecuaria se ha convertido en una de las mayores fortalezas de Uruguay. El país es reconocido internacionalmente por la calidad de su carne bovina y de sus lanas, productos que llegan a mercados exigentes como la Unión Europea, China y Estados Unidos. A esto se suma un sistema de trazabilidad que permite seguir el recorrido de cada animal desde su nacimiento, una característica valorada por los consumidores de todo el mundo.
¿Por qué Uruguay es conocido como la "Suiza de Sudamérica"?
El apodo de la "Suiza de Sudamérica" se debe a una combinación de factores económicos, políticos y sociales que han distinguido a Uruguay dentro de la región. A lo largo de su historia, el país ha logrado construir instituciones sólidas, mantener una democracia estable y desarrollar un entorno de confianza que favorece tanto a los ciudadanos como a los inversores.
A diferencia de otras naciones de América del Sur que han atravesado frecuentes crisis políticas o económicas, Uruguay se ha caracterizado por la continuidad de sus políticas públicas, la seguridad jurídica y los bajos niveles de corrupción. Esta estabilidad le ha permitido atraer inversiones y consolidar un sistema financiero reconocido por su solidez.
Además, el país sobresale por sus indicadores de calidad de vida. El acceso a la educación, la salud y los programas de protección social han contribuido a que Uruguay registre algunos de los niveles de desarrollo humano más altos de América Latina. A ello se suma una economía impulsada por un sector agropecuario altamente competitivo y una creciente apuesta por la innovación y el valor agregado.