La Suiza de América del Sur tiene más ovejas que habitantes: su economía crece a ritmo ovino

Lejos de representar una limitación, la especialización en la producción agropecuaria se ha convertido en una de las mayores fortalezas de Uruguay. El país es reconocido internacionalmente por la calidad de su carne bovina y de sus lanas, productos que llegan a mercados exigentes como la Unión Europea, China y Estados Unidos. A esto se suma un sistema de trazabilidad que permite seguir el recorrido de cada animal desde su nacimiento, una característica valorada por los consumidores de todo el mundo.

¿Por qué Uruguay es conocido como la "Suiza de Sudamérica"?

El apodo de la "Suiza de Sudamérica" se debe a una combinación de factores económicos, políticos y sociales que han distinguido a Uruguay dentro de la región. A lo largo de su historia, el país ha logrado construir instituciones sólidas, mantener una democracia estable y desarrollar un entorno de confianza que favorece tanto a los ciudadanos como a los inversores.

A diferencia de otras naciones de América del Sur que han atravesado frecuentes crisis políticas o económicas, Uruguay se ha caracterizado por la continuidad de sus políticas públicas, la seguridad jurídica y los bajos niveles de corrupción. Esta estabilidad le ha permitido atraer inversiones y consolidar un sistema financiero reconocido por su solidez.

Además, el país sobresale por sus indicadores de calidad de vida. El acceso a la educación, la salud y los programas de protección social han contribuido a que Uruguay registre algunos de los niveles de desarrollo humano más altos de América Latina. A ello se suma una economía impulsada por un sector agropecuario altamente competitivo y una creciente apuesta por la innovación y el valor agregado.